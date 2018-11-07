|
В Бресте метровая змея забралась в чужую квартиру и спряталась в шкафу
Змею длиной больше метра забрали из квартиры по улице Луцкой.
Об этом сообщает
Спасатели рассказали, что хозяева квартиры обнаружили змею в шкафу прихожей. Земноводное не было агрессивным, выглядело очень исхудавшей. По внешнему виду можно сказать, что змея скиталась долго и не питалась нормально. Животное поместили в мешок и увезли на временный пункт передержки.
В поиске хозяев змею показали жильцам дома, предполагая, что она сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Владельца пока не нашли.
В Бресте это четвёртый случай с начала года. Пока отлавливали только диких змей. Это первый случай с ручной рептилией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Змею длиной больше метра забрали из квартиры по улице Луцкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)