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В Бресте метровая змея забралась в чужую квартиру и спряталась в шкафу

08.11.2018 11:43 — Разное | Партизан  
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Змею длиной больше метра забрали из квартиры по улице Луцкой.

Об этом сообщает Zarya.by.

Спасатели рассказали, что хозяева квартиры обнаружили змею в шкафу прихожей. Земноводное не было агрессивным, выглядело очень исхудавшей. По внешнему виду можно сказать, что змея скиталась долго и не питалась нормально. Животное поместили в мешок и увезли на временный пункт передержки.

В поиске хозяев змею показали жильцам дома, предполагая, что она сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Владельца пока не нашли.

В Бресте это четвёртый случай с начала года. Пока отлавливали только диких змей. Это первый случай с ручной рептилией.

 
Теги: Брест
 
 
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Змею длиной больше метра забрали из квартиры по улице Луцкой.
 
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