В Бресте метровая змея забралась в чужую квартиру и спряталась в шкафу

Zarya.by . Об этом сообщает





Спасатели рассказали, что хозяева квартиры обнаружили змею в шкафу прихожей. Земноводное не было агрессивным, выглядело очень исхудавшей. По внешнему виду можно сказать, что змея скиталась долго и не питалась нормально. Животное поместили в мешок и увезли на временный пункт передержки.





В поиске хозяев змею показали жильцам дома, предполагая, что она сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Владельца пока не нашли.



