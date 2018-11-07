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В квартале Филимонова-Столетова, а также в поселке МТЗ ожидается массовый снос двухэтажек

08.11.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Отселять двухэтажные сталинки в поселке МТЗ город начал еще в 2015 году. Под снос тогда попали дома в районе улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева. Сейчас город поставил новую задачу: снести еще 62 двухэтажных дома в поселке МТЗ и столько же в границах улиц Филимонова-Столетова.


Фото: Сергей Балай

В последние годы город придерживается политики уплотнения Минска за счет сноса частного и малоэтажного жилфонда. Двухэтажные дома, которые много лет не ремонтировались, теперь признаются непригодными для жизни. Их расселяют и сносят, чтобы построить на их месте многоквартирное жилье.

Сейчас в планы под снос попали 62 двухэтажных дома в квартале улиц Филимонова — Столетова — Авангардной. В перспективе здесь будет построено около 130 тысяч квадратных метров жилья, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главу администрации Партизанского района Дениса Овсяникова.


Фото: Сергей Балай

Еще 62 дома хотят снести в поселке МТЗ. На их месте предусмотрено строительство до 170 тысяч квадратных метров жилья.

По словам главы администрации Партизанского района, двухэтажные дома, у которых изношены коммуникации, с каждым днем все труднее и дороже обслуживать. Эти дома причиняют неудобство не только властям с точки зрения финансовой, но и, главное, людям: при постоянных ремонтных работах неделя без воды, отопления — привычное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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