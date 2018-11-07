Официально: Тракторный посёлок снесут ради многоквартирных домов

Глава администрации Партизанского района Минска заявил, что двухэтажные дома в квартале Филимонова−Столетова−Авангардная и в Тракторозаводском посёлке снесут, пишет агентство «Минск-Новости». И это окончательное решение. На их месте построят новое жильё.

В квартале трёх улиц снесут 62 двухэтажных дома, вместо них построят около 130 тысяч квадратных метров жилья. В Тракторозаводском посёлке появится 170 тысяч квадратных метров жилья. Там снесут тоже 62 двухэтажки.

По словам главы администрации, у таких домов изношены коммуникации, из-за чего их всё сложнее и дороже обслуживать. Он говорит, что дома неудобны не только властям, но и людям, так как из-за постоянных ремонтов жители регулярно остаются без воды и отопления.

О Тракторозаводском посёлке

Дома в этом минском микрорайоне строили пленные немцы ещё в 40-х годах. А в январе 2017 года жителям объявили о будущем сносе. Они не согласились и стали защитить своё жильё. Правда, не все − кто-то хочет переехать в другой район и ждёт сноса. На общественном обсуждении в июле прошлого года культуролог и журналист Максим Жбанков был среди самых активных защитников двухэтажек. Он задавал много вопросов, на которые чиновники спокойно отвечали не в пользу активиста.

Власти тогда сказали, что план по сносу этого района утвердили ещё в 2007 году. Но когда его выполнят, неизвестно. И на тот момент всё ещё не было инвестора (сейчас − неизвестно). Чиновники говорили, что если застройку сделает государство, то жителей, скорее всего, не выселят из микрорайона. А если найдётся частный инвестор, то лишь 6% жителей Тракторозаводского посёлка смогут остаться жить там.

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