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Рейтинг загрязнённости воздуха: Минск лучше Киева и Варшавы, но хуже Вильнюса

08.11.2018 12:04 — Разное | KYKY  
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База данных о городах мира Numbeo опубликовала рейтинг загрязнённости воды и воздуха в крупных европейских городах. Минск − крепкий середняк на 32-м месте из 76-и. Зато чище, чем столицы соседних стран, кроме Вильнюса (и примерно такой же грязный, как Рига).

По данным рейтинга, самый чистый воздух в Скандинавии − она заняла четыре строчки в топ-5. В компанию к финским, исландским и шведским городам затесался Цюрих, город в Швейцарии. А за ними неожиданно оказался Нижний Новгород.

Самый же грязный воздух в македонских Тетово и Скопье, а также в Наполи. На 10-м месте Киев. 

Минск занимает в рейтинге 32-е место, по-соседству с Берлином, Страсбургом и Бирмингемом. Недалеко и Рига, которая попала на 28-е место. Варшава − 43 место, Москва − 58 место. Среди наших соседей самый чистый воздух в Вильнюсе − он занял 17-е место из 76-и.

15 самых чистых городов

15 самых грязных городов

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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База данных о городах мира Numbeo опубликовала рейтинг загрязнённости воды и воздуха в крупных европейских городах. Минск − крепкий середняк на 32-м месте из 76-и. Зато...
 
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