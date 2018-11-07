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Аршавин закончит с футболом

08.11.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
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Российский полузащитник Андрей Аршавин не станет искать новый футбольный клуб после завершения выступлений за казахстанский «Кайрат». Об этом он рассказал в интервью клубному телевидению — запись доступна на официальном YouTube-канале «Кайрата».


Фото: Reuters

— Куда перейду после ухода из «Кайрата»? Никуда переходить уже не буду, — заявил Аршавин. Он отметил, что в его планах не значится карьера в мини-футболе или в пляжном варианте игры. Однако россиянин подчеркнул, что хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом».

5 ноября стало известно, что Аршавин покинет казахстанский клуб. Прощальный матч россиянина за «Кайрат» состоится 11 ноября.

37-летний полузащитник выступал в чемпионате Казахстана с 2016 года. На его счету 30 голов и 30 голевых передач за «Кайрат». Аршавин в составе казахстанского клуба дважды завоевывал серебряные медали местного чемпионата. Также вместе с ним клуб выигрывал Суперкубок и Кубок Казахстана.

Аршавин также известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

 
 
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Российский полузащитник Андрей Аршавин не станет искать новый футбольный клуб после завершения выступлений за казахстанский "Кайрат".
 
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