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«Профессия благородная». Начальник слуцкой пожарной части рассказал о своей службе

08.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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«Профессия благородная». Начальник слуцкой пожарной части рассказал о своей службе

В стартовавшем за год до юбилейной даты МЧС проекте #МЧС20 пресс-служба ведомства каждый день рассказывает о людях, которые служат на различных должностях.

Сегодняшний герой – начальник пожарной аварийно-спасательной части №1 города Слуцка Александр Гануш. В органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1998 года. В МЧС пришел после окончания Солигорского горно-химического техникума.

В юном возврасте он мечтал стать курсантом суворовского училища, но судьбы распорядилась иначе: Александр поступил в горно-химический техникум в Солигорске.

– В тот год мой сосед поступал и меня с собой позвал. Я и пошел, потому что спасатель – профессия благородная.

После окончания техникума Александр пришел на службу в часть №3 г. Слуцка на должность пожарного. Затем он работал в подразделениях МЧС Мядельского горнизона. В 2003 году был назначен начальником дежурной смены в Слуцке.

«Профессия благородная». Начальник слуцкой пожарной части рассказал о своей службе

Тяжело ли выезжать на пожары и видеть горе людей?

– Мы еще когда в техникуме учились, выезжали на реальные ЧС, правда, риску нас не подвергали, всегда с огнем боролись профессионалы. Но сам дух, когда спешишь на помощь людям, конечно, передавался и нам с ребятами. Мне из практики запомнился один пожар. Произошел он 31 декабря. На центре раздается звонок: загорание подвала, вероятно, есть люди. В тот поздний вечер мы спасли трех человек, можно сказать, сделали им “новогодний подарок”. Двоих увезли медики в больницу, один не пострадал. А причиной загорания стало курение в состоянии алкогольного опьянения. Как с ними ни боремся, все равно люди не понимают, что именно эта сигарета может стать последней в их жизни.

«Профессия благородная». Начальник слуцкой пожарной части рассказал о своей службе

А лесные пожары приходилось тушить?

– Конечно, – улыбается Александр. – Как только наступает жара, так и выезжаем то на загорание травы, то леса. Кто-то небрежно из машины выбросит незатушенный окурок – вот и пожар. Август 2015 года выдался на редкость жарким и засушливым. Обстановка с пожарами в экосистемах была напряженной. Периодически на территории района вспыхивали небольшие очаги, которые своевременно ликвидировались силами МЧС и работников лесного хозяйства. Однако пожар около деревни Нежевка Слуцкого района надолго запомнится и нам, и местным жителям. В тот день был сильный ветер, и из небольшого очага пожар распространился по лесному массиву на площади около 10 гектаров. Дым от пожара было видно за десятки километров. Огонь мог перекинуться на сельхозугодья и расположенную рядом с лесом деревню Волоты. Вот тогда мы, конечно, поработали… Хорошо, когда в команде надежные люди и налажено взаимодействие в районе. Пожар потушили.

А как семья относится к работе?

– Гордятся жена и сын, но больше всех мама. У нас в семье трое сыновей. Я спасатель, средний брат – милиционер, а еще один брат работает в Солигорске инженером на рудоуправлении. У всех благородная профессия.

Александр Гануш за высокие результаты в служебной деятельности награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени, юбилейной медалью «160 лет пожарной службе».


Источник: mchs.gov.by

 
 
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В стартовавшем за год до юбилейной даты МЧС проекте #МЧС20 пресс-служба ведомства каждый день рассказывает о людях, которые служат на различных должностях.
 
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