Белорусское Общество Красного Креста провело тематическую акцию-флешмоб "Мы не жертвы". Цель мероприятия – рассказать о проблеме торговли людьми и случаях современного рабства.





"Белорусское общество Красного Креста активно реализует проекты в области противодействия торговле людьми с упором на профилактику и помощь жертвам более 10 лет. По предварительным результатам проведённых нами в этом году опросов, можно судить о том, что, несмотря на признание наличия проблемы торговли людьми в стране, порядка 70% население Беларуси не имеют представления о том, куда обращаться за помощью, и даже не осознают в полной мере риски, связанные с данной проблемой. Поэтому крайне важно доступно объяснять термин "торговля людьми", рассказывать о возможных последствиях, способствовать безопасному выезду и пребыванию за границей" – отметила Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко.





"БОКК использует много хороших форматов обучения молодых людей тому, как распознать торговцев людьми и не стать жертвой их преступных планов. И акция-флешмоб "Мы не жертвы" один из таких форматов", - подчеркнула О.Мычко.





Во время акции все желающие смогли узнать, как обезопасить себя и куда обращаться, чтобы проверить законность действий компании или человека. Акция подготовлена сотрудниками и волонтерами Красного Креста – студентами университетов и колледжей Минска в рамках информационной кампании "Предотвратим торговлю людьми".





"К сожалению, торговля людьми – это не пережиток прошлого, а глобальная проблема настоящего. "Во время акции волонтеры показали реальные истории жителей Беларуси, жертв торговли людьми. Волонтеры представили эти истории без слов, под музыку. Завершилась акция танцевальным флешмобом в поддержку жертв торговли людьми", -отметила Лейла Джальбот, специалист Белорусского Общества Красного Креста и координатор информационной кампании "Предотвратим торговлю людьми".





Кампания реализуется в рамках проекта "Предупреждение торговли людьми посредством повышения осведомленности широкой общественности Республики Беларусь о данном явлении" при финансовой поддержке Швейцарской Христианской Восточной Миссии и консультативной поддержке Министерства внутренних дел Беларуси.

Справочно:

На сегодняшний день торговля людьми – один из самых налаженных видов преступной деятельности, приносящий доходы около 32 млрд. долларов США в год. Торговля людьми уже опередила торговлю оружием и вплотную приблизилась к наркотрафику. По официальным данным за 2002-2018 гг. в Беларуси жертвами торговли людьми стали 5605 человек. Из них: 4973 человек подверглись сексуальной эксплуатации (690 – трудовой, 3 – изъятию органов). Из общего количества жертв 12,3% (690 человек) – несовершеннолетние. С 2006 года выявляются случаи, когда Беларусь сама выступает страной назначения.