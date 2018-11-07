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Citi не исключает роста нефтяных цен до $90-100 на конец года

08.11.2018 13:08 — Разное | Интерфакс  
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Аналитики Citigroup не исключают возможности подъема цен на нефть до $100 за баррель в текущем году, в то время как эксперты Goldman Sachs сохраняют прогноз на конец года на уровне $80 за баррель.

Глобальный нефтяной рынок "более вероятно будет склонен к повышательной тенденции" в оставшуюся часть года, поскольку спрос со стороны НПЗ обычно увеличивается в ноябре-декабре, заявил глава отдела сырьевых исследований Citi Эд Морс в интервью Bloomberg.

По его словам, котировки могут подскочить до $90 за баррель или до $100 за баррель из-за возможных перебоев с поставками. Иран и Венесуэла входят в число стран-членов ОПЕК, которые с более значительной долей вероятностью могут столкнуться с этой проблемой.

"Перебои бывают всегда. Вопрос не в том, будут ли они, вопрос - когда", - отметил эксперт.

Между тем аналитики JBC Energy полагают, что рост поставок из России и США компенсируют потерю нефти из Ирана и Венесуэлы.

Добыча нефти в РФ и Штатах сейчас на 3,1 млн баррелей в сутки выше, чем было в октябре прошлого года. При этом Иран и Венесуэла сократили поставки в совокупности на 1,1 млн б/с.

США, скорее всего, увеличат производство к концу года до 11,6 млн б/с, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста добычи в Техасе и Северной Дакоте, прогнозирует JBC.

Эксперты SEB полагают, что распродажа нефти может закончиться из-за сокращения запасов. В середине ноября станет более очевидно, что глобальные резервы снижаются из-за санкций США против Ирана. Кроме того, сезонное ралли доллара ослабнет, что также окажет поддержку нефтяным ценам.

Цена марки Brent может временно опуститься ниже $70 за баррель, но в долгосрочном плане ценовое дно находится как минимум на отметке $70 за баррель, полагают в SEB.

Тем временем, Goldman Sachs сохраняет прогноз стоимости Brent на конец текущего года в районе $80 за баррель. Опасения относительно спроса, которые тянут цены вниз, могут оказаться чрезмерными, полагают аналитики банка. Потребление нефти продолжит повышаться, в то время как иранский экспорт будет сокращаться и дальше из-за санкций.

"Хотя спрос на нефть действительно упал по сравнению с пиковыми объемами в начале года, мы считаем связанные с этим тревоги чрезмерными", - отмечается в отчете Goldman.

В банке по-прежнему ожидают роста спроса в текущем году на 1,55 млн б/с и в следующем году - на 1,45 млн б/с, что значительно выше консенсус-прогнозов других аналитиков.

На мировом рынке все равно сформируется дефицит нефти в 4-м квартале, несмотря на исключение нескольких стран из-под действия антииранских санкций, полагают в Goldman. Эксперты банка полагают, что экспорт Ирана в конце 2018 году составит 1,15 млн б/с и уменьшится до 1 млн б/с в начале будущего года.

К концу 2019 года они ожидают цену Brent в районе $65 за баррель.

 
 
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Аналитики Citigroup не исключают возможности подъема цен на нефть до $100 за баррель в текущем году, в то время как эксперты Goldman Sachs сохраняют прогноз на конец года на...
 
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