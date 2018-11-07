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Дели погрузился в смог после празднования "фестиваля огней"

08.11.2018 12:56 — Разное | Интерфакс  
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Уровень загрязнения воздуха в индийском Дели значительно повысился после проведения традиционного "фестиваля огней", сообщает в четверг Би-би-си.

Концентрация опасных для здоровья частиц PM 2.5 в некоторых районах города достигла 999 микрограмм на кубический метр, что является крайне высоким уровнем загрязнения.

В праздник огней Дивали, символизирующий победу добра над злом, в Индии традиционно запускается множество фейерверков. Верховный суд Индии ранее постановил, что фейерверки на праздник можно запускать только два часа ночью, однако этот запрет жители Дели проигнорировали.

Телеканал отмечает, что загрязнение воздуха в Дели в целом традиционно усиливается в ноябре и декабре, когда фермеры из прилегающих штатов Пенджаб и Харьяна сжигают стерню на полях.

 
 
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Уровень загрязнения воздуха в индийском Дели значительно повысился после проведения традиционного "фестиваля огней", сообщает в четверг Би-би-си. Концентрация...
 
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