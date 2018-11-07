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Какой будет инфляция и что будет с валютой: о чем говорили на KEF-2018

08.11.2018 13:13 — Разное | Myfin  
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Какой будет инфляция и что будет с валютой: о чем говорили на KEF-2018
фото: Myfin.by

Денежно-кредитная политика

Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян считает, что денежно-кредитная политика Нацбанка Беларуси отвечает целевым установкам по инфляции и это серьезное достижение за последние годы.

«Денежно-кредитная политика в Беларуси сейчас действительно правильная и полностью соответствует инфляционной цели», – сказал Жак Миньян на Кастрычніцкім эканамічным форуме.

Он также отметил, что Международный валютный фонд поддерживает переход к инфляционному таргетированию (меры для максимального контроля над уровнем инфляции в стране).

Заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси Сергей Калечиц отметил на KEF-2018, что некоторые считают денежно-кредитную политику регулятора жесткой.

«Я не назвал бы денежно-кредитную политику Нацбанка жесткой. Оценивая курс, динамику денежного предложения, эту политику скорее, можно назвать нейтральной», – заявил зампред.

Какой будет инфляция и что будет с валютой: о чем говорили на KEF-2018

На  Кастрычніцкім эканамічным форуме

Дедоллоризация

Нацбанк продолжит политику по дедолларизации экономики в 2019 году. Как отметил Сергей Калечиц, Национальный банк надеется вообще уйти от возможности привязки в договорах к иностранной валюте.

Для бизнеса важно установить ставки налогов в привязке к национальной, а не иностранной валюте.

Инфляция

Проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год предусматривает инфляцию не более 5%. Нацбанк считает, что к концу 2018 года инфляция составит 5,5%.

Золотовалютные резервы к концу 2019 года должны, согласно проекту, быть не менее $7,1 млрд.

По словам Сергея Калечица, реальный курс белорусского рубля находится на равновесном уровне. Обменный курс в 2019-го году останется гибким. На него могут повлиять фундаментальные факторы и колебания мировых валют и другие изменения на валютных рыках, отметил зампред.

Заимствования на внешних рынках

В 2019 году Беларусь в рамках бюджета может дополнительно привлечь на новых рынках 500 млн долларов, чтобы поддержать уровень своих золотовалютных резервов. Такая возможность у Минфина есть, но многое будет зависеть от состояния рынка и уровня ставок. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович в ходе KEF-2018.

Максим Ермолович отметил по поводу евробондов, что Минфин Беларуси может разместить евробонды в 2020-м и последующих годах. По его словам, в 2019 году выход на евробонды пока не планируется.

Министр отметил, что у Беларуси есть доступ на новые локальные рынки, в том числе России, Китая, а также на рынки США и Европы для заимствований. Предусматривается и возможность программы с МВФ.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе Беларусь сможет привлекать на внешних рынках $1,5 млрд в год. Каким будет процент евробондов в этом объеме заимствований, будет зависеть от конъюнктуры рынка, а также от того, договорится ли Беларусь о новой программе с МВФ на 2020 год.

Максим Ермолович сообщил также, что Минфин разрабатывает новую стратегию управления госдолгом.

По мнению министра, в краткосрочной перспективе надо активнее снижать общий уровень внешнего долга. Также нужно оценить качество портфеля заимствований, ориентироваться на заимствования по более низким ставкам и избегать заимствовать по высоким ставкам.

В долгосрочной перспективе планируется выйти на уровень долга, аналогичный тому, что имеют большинство стран Европы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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