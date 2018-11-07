﻿ Началась подписка на журнал «Служба спасения». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Началась подписка на журнал «Служба спасения»

08.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Началась подписная кампания на первое полугодие 2019 годажурнала «Служба спасения».

Это имиджевое информационно-аналитическое издание, освещающее деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Журнал представляет интерес для работников МЧС, а также для специалистов организаций, работающих в сфере безопасности, преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» и просто для заинтересованного читателя. Издаётся один раз в месяц на 68 страницах.

Основными задачами издания являются:

- освещение профессиональных вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-повышение уровня осведомлённости населения в вопросах обеспечения безопасности;

- формирование положительного имиджа и высокого престижа МЧС;

- формирование единого информационного пространства, на территории которого могут общаться все те, кто заинтересован в вопросах обеспечения безопасности.

Содержит в себе тематические блоки:

Тема номера (актуальный материал социальной направленности, подсказанный конкретной чрезвычайной ситуаций или другими обстоятельствами).

Репортаж в номер (фото-информационный материал о наиболее значимом событии прошедшего месяца).

Фотофакт

Новости

События из жизни Министерства;

Чрезвычайные ситуации в стране, в мире (одна или более ЧС развёрнуто, с комментариями специалистов, интервью очевидцев).

Профессия

Обмен опытом (опыт в проведении акций, других профилактических мероприятий либо в ликвидации той или иной ЧС конкретного подразделения);

Международный опыт

Образование

Новые технологии;

Перспективы получения дополнительного образования для работников МЧС, а также переподготовки и повышения квалификации в области безопасности жизнедеятельности для сотрудников других сфер.

Отдел кадров

Консультации специалистов в области психологии, юриспруденции, медицины и др.;

Советы по организации мероприятий, поддерживающих положительную атмосферу в коллективе, обмен опытом среди работников кадровой и идеологической служб.

Личности

В гостях у… (интервью «без галстука» с руководителями различного уровня и различных служб МЧС);

Среди нас (рассказы о работниках МЧС, чем-либо уникальных: спортивные достижения, интересные хобби и т.д.);

Личность в истории.

Фактор выживания (советы по правильным действиям при ДТП, других чрезвычайных ситуациях, в том числе, и криминального характера, в условиях автономного выживания, оказание первой медицинской помощи).

История

Исторический фотофакт;

История службы (в том числе, история техники, оснащения и т.д.);

История катастроф.

После работы

Конкурсы, викторины, кроссворды, другие задания для всей семьи

Подписные индексы:

для ведомственных подписчиков подписной индекс журнала «Служба спасения» – 749132, стоимость подписки (на 6 месяцев) – 77 руб. 82 коп.с НДС и 76 руб. 20 коп. – для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 74913).

Подписка продлится до 25 декабря 2018 г. Спешите приобрести верного друга и помощника.

С наилучшими пожеланиями, Дзержинский РОЧС.


 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началась подписная кампания на первое полугодие 2019 годажурнала «Служба спасения».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень интересно и познавательно»: блогер из Украины посетил Гомель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика