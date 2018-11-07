Началась подписка на журнал «Служба спасения»

Началась подписная кампания на первое полугодие 2019 годажурнала «Служба спасения».

Это имиджевое информационно-аналитическое издание, освещающее деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Журнал представляет интерес для работников МЧС, а также для специалистов организаций, работающих в сфере безопасности, преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» и просто для заинтересованного читателя. Издаётся один раз в месяц на 68 страницах.

Основными задачами издания являются:

- освещение профессиональных вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-повышение уровня осведомлённости населения в вопросах обеспечения безопасности;

- формирование положительного имиджа и высокого престижа МЧС;

- формирование единого информационного пространства, на территории которого могут общаться все те, кто заинтересован в вопросах обеспечения безопасности.

Содержит в себе тематические блоки:

Тема номера (актуальный материал социальной направленности, подсказанный конкретной чрезвычайной ситуаций или другими обстоятельствами).

Репортаж в номер (фото-информационный материал о наиболее значимом событии прошедшего месяца).

Фотофакт

Новости

События из жизни Министерства;

Чрезвычайные ситуации в стране, в мире (одна или более ЧС развёрнуто, с комментариями специалистов, интервью очевидцев).

Профессия

Обмен опытом (опыт в проведении акций, других профилактических мероприятий либо в ликвидации той или иной ЧС конкретного подразделения);

Международный опыт

Образование

Новые технологии;

Перспективы получения дополнительного образования для работников МЧС, а также переподготовки и повышения квалификации в области безопасности жизнедеятельности для сотрудников других сфер.

Отдел кадров

Консультации специалистов в области психологии, юриспруденции, медицины и др.;

Советы по организации мероприятий, поддерживающих положительную атмосферу в коллективе, обмен опытом среди работников кадровой и идеологической служб.

Личности

В гостях у… (интервью «без галстука» с руководителями различного уровня и различных служб МЧС);

Среди нас (рассказы о работниках МЧС, чем-либо уникальных: спортивные достижения, интересные хобби и т.д.);

Личность в истории.

Фактор выживания (советы по правильным действиям при ДТП, других чрезвычайных ситуациях, в том числе, и криминального характера, в условиях автономного выживания, оказание первой медицинской помощи).

История

Исторический фотофакт;

История службы (в том числе, история техники, оснащения и т.д.);

История катастроф.

После работы

Конкурсы, викторины, кроссворды, другие задания для всей семьи

Подписные индексы:

для ведомственных подписчиков подписной индекс журнала «Служба спасения» – 749132, стоимость подписки (на 6 месяцев) – 77 руб. 82 коп.с НДС и 76 руб. 20 коп. – для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 74913).

Подписка продлится до 25 декабря 2018 г. Спешите приобрести верного друга и помощника.

С наилучшими пожеланиями, Дзержинский РОЧС.



