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Беларусь увеличивает поставки сельхозпродукции в Китай

08.11.2018 13:18 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь увеличивает поставки сельхозпродукции в Китай

Беларусь увеличивает поставки сельскохозяйственной продукции в Китай. В этом году объемы экспорта в Поднебесную ожидается на уровне от 100 миллионов долларов.

Как следует из новостного сюжета телеканала ОНТ, планка в 100 миллионов в шесть раз превышает прошлогодние достижения, пишет belnovosti.by. «Взять» ее вполне под силу, учитывая активное наращивание объемов поставляемых в КНР продукции сельского хозяйства.

Вообще же в Китае очень любят белорусское молоко. Кроме того, ведутся переговоры об увеличении поставок мяса. Эти и многие другие виды продуктов белорусского аграрного сектора, поставленные китайским потребителям, с начала года достигли объема, превысившего 60 млн долларов.

К слову, общий товарооборот между Минском и Пекином в 2018 году составил почти 3 миллиарда долларов. Показатель, вполне вероятно, вырастет и за счет проходящей в Шанхае Первой международной выставки импорта, на которой свою продукцию представляют свыше 80 белорусских производителей.

 
 
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Беларусь увеличивает поставки сельскохозяйственной продукции в Китай. В этом году объемы экспорта в Поднебесную ожидается на уровне от 100 миллионов долларов.
 
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