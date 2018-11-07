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Уголовное дело заведено на минчанку за нападение на контролера в Барановичах

08.11.2018 13:22 — Разное | БелТА  
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Уголовное дело заведено на минчанку за нападение на контролера в Барановичах
Фото из архива

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах возбудили уголовное дело на жительницу Минска, которая набросилась с кулаками на контролера, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

Бригада контролеров вечером 30 октября работала на остановке общественного транспорта вблизи автовокзала. У одной из пассажирок не оказалось проездного документа. Когда безбилетницу вывели из автобуса, она отказалась платить штраф, набросилась сотрудницу гортранса: толкнула ее, ударила кулаком и сумочкой по лицу, стала выкручивать руки. Успокоить дебоширку удалось только прибывшему наряду милиции. Нарушительницей оказалась 37-летняя минчанка.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах возбудили уголовное дело на жительницу Минска, которая набросилась с кулаками на контролера, сообщила БЕЛТА официальный...
 
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