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Нас посчитают. Как будет проходить перепись населения в 2019 году

08.11.2018 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Нас посчитают. Как будет проходить перепись населения в 2019 году
Перед началом опроса переписчик должен представиться. © / Фото из открытых источников

Сроки проведения

Перепись будет проводиться с 4 по 30 октября 2019 года по состоянию на 0 часов 4 октября (дата проведения переписи). Процедура займет 27 дней.

В ходе сбора персональных данных респондентов не будут учитываться события, произошедшие после даты проведения переписи. Переписные листы и иная документация будут заполняться на лиц, умерших после 4 октября 2019 года, и не будут - на детей, родившихся после указанной даты.

Нас посчитают. Как будет проходить перепись населения в 2019 году В Беларуси определен порядок проведения переписи населения в 2019 году

Кого перепишут

Респондентами считаются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие в нашей стране, а также граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату переписи временно пребывающие на территории иностранных государств.

Организация процесса

С 4 по 18 октября 2019 г. будет проводиться перепись на стационарных участках и в сети Интернет;

с 19 по 20 октября 2019 г. продолжится опрос на стационарных участках, одновременно будет осуществляться мониторинг результатов заполнения респондентами переписных листов в Интернете и работы стационарных участков для актуализации списка адресов;

с 21 по 30 октября 2019 г. основной состав переписчиков проведет опрос респондентов по месту жительства (пребывания) на территории закрепленных счетных участков, резервный состав временного переписного персонала продолжит опрос на стационарных участках.

Стационарные участки будут работать ежедневно:

  • в период с 4 по 6 октября 2019 г. - с 9.00 до 21.00 на всей территории республики;
  • в период с 7 по 30 октября 2019 г. в Минске - с 9.00 до 21.00; в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах - с 9.00 до 20.00; в сельских населенных пунктах района - с 9.00 до 19.00.

Переписчики будут обходить счетные участки и опрашивать людей с 9.00 до 21.00 (в сельских населенных пунктах может быть установлено более раннее время завершения опроса).

Нас посчитают. Как будет проходить перепись населения в 2019 году
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Обязанность переписчика

Перед началом опроса переписчик должен представиться, сообщить о цели посещения, предъявить удостоверение. Он обязан строго придерживаться установленного перечня вопросов, точно передавать их содержание, а также записывать персональные данные без искажений.

Респондента по его требованию ознакомят с заполненным на него переписным листом. В задачи переписчика входит обеспечение конфиденциальности персональных данных. При этом не допускается оказывать на респондента давление в целях подведения его к ответам, отличающимся от тех, которые он хотел дать.

Результаты

Белстат обработает полученную информацию в соответствии с Технологией обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года и Программой формирования итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года:

  • до 1 октября 2020 г. - персональные данные респондентов по вопросам, касающимся сельскохозяйственной деятельности;
  • до 1 июля 2021 г. - персональные данные респондентов в полном объеме.

В ходе обработки персональные данные обезличиваются.

 
Теги: Минск
 
 
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