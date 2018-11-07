Белорусам предложили пройти финансовый квест и получить автомобиль

Альфа-Банк (Беларусь) запустил финансовый квест, в котором можно получить автомобиль Hyundai Creta и 10 тыс. рублей. Для этого надо путешествовать по «Альфа-Галактике», совершая покупки на разных «планетах».

Финансовый квест стартует 8 ноября, а завершится 26 января 2019 года. Принять в нем участие может любой желающий – нужна лишь карточка Альфа-Банка. Всего предусмотрено 8 этапов, которые приведут на тематические «планеты», такие как ЗОЖ, Электро, Фэшн или Холидэй. На каждой из них нужно выполнить задание: в частности, рассчитаться карточкой за продукты, устроить модный шопинг, отдохнуть или открыть депозит на 500 рублей и выше. Чтобы претендовать на призы, достаточно выполнить лишь часть заданий.

При оплате покупок дебетовыми карточками за каждый потраченный рубль начисляется один балл, кредитками – сразу два. Баллы также удваиваются при покупках в магазинах-партнерах. По 100 баллов начисляется за регистрацию через InSync или подключение набора привилегий. Правило простое: чем больше баллов, тем выше шанс получить приз.

Впоследствии баллы можно будет обменять на шанс выиграть 100 рублей – по такой сумме достанется 100 участникам квеста. Если пройти все 8 этапов, то можно получить сразу 10 тыс. рублей. Владельцы карт Mastercard, которые справятся минимум с 3 заданиями, претендуют еще и на автомобиль Hyundai Creta. Также можно выиграть и призы от партнеров этапов – от ноутбуков до безлимитных абонементов в фитнес-клуб.

Зарегистрироваться на участие в финансовом квесте «Альфа-Галактика» можно на странице или в мобильном приложении InSync.

Подробнее: alfabank.by/stock/galaxy/