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В Лиге чемпионов поставили "пенальти-призрак"
Фото: РИА "Новости"
Венгерский арбитр Виктор Кашшаи на 24-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как полузащитник хозяев Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной, споткнувшись о газон.
Игроки «Шахтера» пытались что-то объяснить Кашшаи и арбитру на линии, но те были непреклонны. «Липовый» пенальти реализовал Габриэль Жезус.
Украинская команда в итоге была разгромлена со счетом 6:0. А нелепая ошибка судей вновь заставила говорить о скорейшем внедрении системы видеоповторов в Лиге чемпионов и других турнирах.
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"Эпик фейл" судей случился в матче 4-го тура Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером".
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