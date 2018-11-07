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Врачи дали больному Джигарханяну два-три дня

08.11.2018 12:56 — Разное | UDF  
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Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
83-летний актер Армен Джигарханяна попал в больницу еще 13 октября. Тогда его состояние оценивалось как среднетяжелое, но сейчас произошли позитивные изменения.

Как рассказал называющий себя другом актера Артур Согомонян, Джигарханян может быть выписан из больницы в ближайшие выходные, 10 или 11 ноября, после чего планирует вернуться к работе в Московском драматическом театре. По словам Согомоняна, самочувствие актера не вызывает тревоги, однако ему нужно еще немного подлечиться. Врачи дают на это артисту два-три дня.

Согомонян, как сообщает агентство "Москва", заявил, что после выписки Армену Джигарханяну нужно будет время, чтобы "прийти в себя", восстановиться, набраться сил.

Стоит заметить, что в октябре болезнь помешала актеру приехать на премьеру спектакля "Мольер", ему же и посвященного – в 1967 году Армен Борисович играл в нем в "Ленкоме". Причем во многом тема спектакля созвучна тому, что в последнее время пережил Джигарханян. Сложные отношения с бывшей возлюбленной Мадленой и молодой возлюбленной Амандой, неурядицы в театре и конфликт с сильными мира сего... Здесь можно провести прямые параллели с отношениями легендарного артиста с бывшими женами – Татьяной Власовой и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Официальная версия неявки худрука на премьеру: врачи отправили на процедуры и запретили ему волноваться, покидать клинику. Но в театре считают, что, появись он в театре, Цымбалюк-Романовская с полным правом могла бы вызвать полицию, чтобы насильственно привести Джигарханяна в суд. На работу он ходит, а на слушания в суд не может – значит, симулирует. И тогда вполне могло бы статься, что справки о нездоровье – липовые.

 
 
Ссылка на источник 21
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83-летний актер Армен Джигарханяна попал в больницу еще 13 октября.
 
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