Ольга Бузова читает рэп. Певица выпустила клип вместе с Витей АК-47

Сегодня на YouTube телеканала ТНТ появился клип Ольги Бузовой и Вити АК-47 «На Доме-2». Трек, на который был снят клип, — это своеобразный гимн телепроекта про любовь, ведущей которого работает Бузова.

Так Ольга представила клип в соцсетях.

— Сегодня выходит мой первый клип, связанный с любимой работой на «Доме-2». Трек — это новый гимн нашего телепроекта, который мы записали с Витей АК-47. Кстати, про съемки клипа уже писали все СМИ, так что утаить подробности не удалось. Почти все, что писали, — правда, — написала Бузова в Instagram.

Съемки клипа проходили в особняке Андрея Ковалева, бизнесмена, продюсера и композитора. Кроме Бузовой и АК-47 в ролике можно увидеть Дмитрия Маликова и рэпера ST.

В одном из интервью хозяин особняка рассказал, что над клипом работали более ста человек. «Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов [российских] рублей (около 300 тысяч долларов. — Прим. ред.). Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники „Дома-2“ побывали. Я давно не видел такого дорогого клипа. Огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой», — поделился бизнесмен.

Концерт Елены Темниковой в Минске 17 ноября

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