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Ольга Бузова читает рэп. Певица выпустила клип вместе с Витей АК-47
Сегодня на YouTube телеканала ТНТ
Так Ольга представила клип в соцсетях.
— Сегодня выходит мой первый клип, связанный с любимой работой на «Доме-2». Трек — это новый гимн нашего телепроекта, который мы записали с Витей АК-47. Кстати, про съемки клипа уже писали все СМИ, так что утаить подробности не удалось. Почти все, что писали, — правда, —
Съемки клипа проходили в особняке Андрея Ковалева, бизнесмена, продюсера и композитора. Кроме Бузовой и АК-47 в ролике можно увидеть Дмитрия Маликова и рэпера ST.
В одном из
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Трек, на который был снят клип, - это своеобразный гимн телепроекта про любовь, ведущей которого работает Бузова. Кроме Бузовой и АК-47 в ролике можно увидеть Дмитрия...
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