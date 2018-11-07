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Польша нашла еще одну замену российскому газу

08.11.2018 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Польша нашла еще одну замену российскому газу

Польская государственная газовая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere, говорится в сообщении польской компании.

Договор рассчитан на 23 года — до 2042-го. В первые три года Польша получит 0,73 миллиарда кубометров газа, затем еще 39 миллиардов кубометров. В сообщении PGNiG не указана цена — отмечается лишь, что она конкурентоспособная, пишет lenta.ru.

По состоянию на 2017 год, 70 процентов импорта из 19,1 миллиарда кубометров требуемого Польше топлива приходилось на российский «Газпром». Четыре миллиарда кубометров страна добывает самостоятельно силами PGNiG.

Варшава неоднократно заявляла о желании снизить зависимость от российского топлива. В частности, в середине октября был подписандвадцатилетний контракт на поставку СПГ с американской Venture Global LNG.

Позднее PGNiG приобрела долю в норвежском месторождении газа Tommeliten Alpha. Предполагается, что добытое в нем топливо будет поставляться в страну по строящемуся трубопроводу Baltic Pipe («Балтийская труба»).

 
 
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Польская государственная газовая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere, говорится в сообщении польской...
 
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