Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: ранены не менее 11 человек

В настоящее время полиция не располагает данными о личностях пострадавших. О степени тяжести их состояния пока также не сообщается.Инцидент со стрельбой произошел в ночь на четверг в одном из баров города Таузанд-Окс, расположенного примерно в 65-и км от Лос-Анджелеса. Неизвестный ворвался в заведение Borderline и открыл огонь из пистолета.

По словам очевидцев, прозвучало не менее 30 выстрелов. В баре началась паника, люди стали выпрыгивать из окон, многие получили ранения. Для оказания пострадавшим первой помощи на место происшествия прибыли медики.

Местная газета Los Angeles Times сообщила о возможных жертвах в результате инцидента, однако пока эта информация не подтвердилась.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Источник: БЕЛТА