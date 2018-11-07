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В Пинске отметили День октябрьской революции

08.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В нашей стране этот общереспубликанский праздник сохранил особый исторический подтекст и общественное значение. Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно отмечал, что современную Беларусь определяют сильная народная власть, опирающаяся на систему Советов, социально ориентированная экономика, развивающиеся образование, наука и культура, во многом основанные на потенциале, накопленном БССР в составе братских народов Советского Союза.




  В Пинске сложились традиции, связанные с празднованием Дня Октябрьской революции. Начинаются мероприятия с возложения цветов к памятнику основателя коммунистической партии и социалистического государства В.И.Ленина. Затем представители трудовых коллективов и общественности направляются к памятному знаку в честь борцов за установление Советской власти на Пинщине. Здесь проводится митинг.




  Звуки духового оркестра нарушили тишину старого города. Нынешнее шествие выдалось самым многолюдным за последние годы, можно сказать, оно заняло половину улицы и, если бы побольше кумача, то напоминало бы советские времена. Выступившие на митинге председатель городского Совета депутатов Леонтий Антонович Лемешевский, первый секретарь горкома КПБ Александр Альфредович Каневский, председатели горсовета ветеранов Николай Иванович Егоров и организации ветеранов комсомола Александр Иванович Курилович напомнили о непреходящем значении Октябрьской революции, открывшей возможности для преобразования общества во благо людей труда, утверждавшей принципы социальной справедливости. Эти устремления созвучны нашему историческому опыту и являются приоритетными в деятельности суверенного белорусского государства. Свет Октября направлен в завтрашний день, заключила лидер первички Белорусского республиканского союза молодежи ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Виктория Полховская.




  Памятным событием стало принятие группы младших школьников в пионерскую организацию, а гимназистов - в ряды БРСМ. Были вручены награды активистам коммунистического и ветеранского движений. Представители депутатского корпуса, молодежи и общественности города возложили цветы к памятному знаку борцам за установление Советской власти. В мероприятиях приняли участие заместитель председателя горисполкома Марина Владимировна Ковалевская, член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Ольга Васильевна Левченко.

  К слову, несмотря на то, что с Октябрьской революции 101 год, нам, пинчанам, еще предстоит отметить 100-летие установления Советской власти на Пинщине. Произойдет это в феврале будущего года. И то место, где 7 ноября проводятся торжественные митинги, имеет непосредственное отношение к тем полным драматизма историческим событиям. Здесь кипел бой и были похоронены павшие революционеры. Сегодня поражает, с каким упорством наши земляки стремились к тому, что они назвали новым, лучшим миром, каке жертвы были отданы ради этого. Ближе к юбилейной дате обо всем этом расскажет наша газета.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
   Фото автора

 
 
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  В нашей стране этот общереспубликанский праздник сохранил особый исторический подтекст и общественное значение. Глава государства Александр Григорьевич...
 
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