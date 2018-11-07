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Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

08.11.2018 14:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вопросы коллективной безопасности в условиях современных вызовов 8 ноября обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане.

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

В столице этого государства проходит саммит стран-участниц ОДКБ. На встрече лидеры государств будут искать ответы на самые сложные вызовы мировой повестки, среди которых – региональная и международная безопасность, реакция на торговые войны и агрессия в информационном пространстве. Подробный разговор предстоит и на антитеррористическую проблематику. Еще одна общая проблема – нелегальная миграция.

По итогам саммита планируется подписать порядка двух десятков документов. В частности, итоговую декларацию, совместное заявление о мерах в отношении лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций, а также плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Встречу глав государств предваряло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора.

Вопросы безопасности главы государств обсудят в узком и расширенном составах. Ожидается, что кроме прочего лидеры ОДКБ затронут и вопрос избрания нового генерального секретаря организации. Должность вакантна после досрочного завершения полномочий Юрия Хачатурова.

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
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Новости Беларуси. Вопросы коллективной безопасности в условиях современных вызовов 8 ноября обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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