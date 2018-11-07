|
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
Новости Беларуси. Вопросы коллективной безопасности в условиях современных вызовов 8 ноября обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане.
В столице этого государства проходит саммит стран-участниц ОДКБ. На встрече лидеры государств будут искать ответы на самые сложные вызовы мировой повестки, среди которых – региональная и международная безопасность, реакция на торговые войны и агрессия в информационном пространстве. Подробный разговор предстоит и на антитеррористическую проблематику. Еще одна общая проблема – нелегальная миграция.
По итогам саммита планируется подписать порядка двух десятков документов. В частности, итоговую декларацию, совместное заявление о мерах в отношении лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций, а также плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.
Встречу глав государств предваряло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора.
Вопросы безопасности главы государств обсудят в узком и расширенном составах. Ожидается, что кроме прочего лидеры ОДКБ затронут и вопрос избрания нового генерального секретаря организации. Должность вакантна после досрочного завершения полномочий Юрия Хачатурова.
Новости по теме
Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан. Астана принимает саммит глав государств ОДКБ 8 ноября
Единый список террористических организаций, программа до 2025 года, примирение Астаны и Бишкека: итоги саммита ОДКБ в Минске
Сергей Лавров о НАТО: «Они пытались уже ставить всех наших соседей перед выбором – либо вы с Россией, либо вы с Западом»
‡агрузка...
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана
Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае
В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции
В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках
В аэропорту Колумбии конфисковали несколько сотен ядовитых лягушек
В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали
Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
Новости Беларуси. Вопросы коллективной безопасности в условиях современных вызовов 8 ноября обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)