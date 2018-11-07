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В Минске временно останавливалось движение по первой линии метро

08.11.2018 13:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске движение по Московской линии метро останавливалось из-за неисправности состава.

По информации, которая была опубликована в Twitter-аккаунте Минского метрополитена, восьмого ноября в 12.48 из-за неисправности подвижного состава было остановлено движение по первой линии метро. Спустя 12 минут – в 13.00 движение было восстановлено.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства из-за произошедшего. 
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске движение по Московской линии метро останавливалось из-за неисправности состава. По информации, которая была опубликована в...
 
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