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В Минске временно останавливалось движение по первой линии метро
Новости Беларуси. В Минске движение по Московской линии метро останавливалось из-за неисправности состава.
По информации, которая была
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства из-за произошедшего.
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Новости Беларуси. В Минске движение по Московской линии метро останавливалось из-за неисправности состава. По информации, которая была опубликована в...
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