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Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана
Новости Беларуси. 8 ноября с опозданием вылетают и прибывают самолеты в Национальному аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задерживаются рейсы из Вильнюса, Санкт-Петербурга, Милана и Одессы.
Расписание полетов нарушено из-за тумана. При этом в целом Национальный аэропорт работает в штатном режиме.
По прогнозам синоптиков, туман продержится в течение дня. Пассажиров просят следить за обновлениями на табло.
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Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана
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Новости Беларуси. 8 ноября с опозданием вылетают и прибывают самолеты в Национальному аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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