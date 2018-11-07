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Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

08.11.2018 13:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск и Шанхай устанавливают дружественные связи. Соответствующий документ подписан в Китае руководством двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

В эти дни в Шанхае проходит крупнейшая международная выставка импортных товаров и услуг, где белорусский стенд пользуется особой популярностью. Посетителям представлен экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы нашей страны.

Самые длинные очереди к национальной экспозиции выстраиваются во время дегустации белорусских продуктов. Свою продукцию привезли «Коммунарка», хлебобулочные и молочные комбинаты. Всего же в мероприятии принимают участие более 2800 компаний из 130 стран.

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае
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Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Шанхай устанавливают дружественные связи. Соответствующий документ подписан в Китае руководством двух городов, сообщили в программе...
 
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