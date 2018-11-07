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Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае
Новости Беларуси. Минск и Шанхай устанавливают дружественные связи. Соответствующий документ подписан в Китае руководством двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни в Шанхае проходит крупнейшая международная выставка импортных товаров и услуг, где белорусский стенд пользуется особой популярностью. Посетителям представлен экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы нашей страны.
Самые длинные очереди к национальной экспозиции выстраиваются во время дегустации белорусских продуктов. Свою продукцию привезли «Коммунарка», хлебобулочные и молочные комбинаты. Всего же в мероприятии принимают участие более 2800 компаний из 130 стран.
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Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае
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Новости Беларуси. Минск и Шанхай устанавливают дружественные связи. Соответствующий документ подписан в Китае руководством двух городов, сообщили в программе...
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