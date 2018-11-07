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Вышел трейлер фильма «Маугли». В нем Бенедикт Камбербэтч – Шерхан
Новости США. В сети появился трейлер нового фильма о «Маугли».
Ролик был
Маленький мальчик Маугли растет в стае волков и познает законы джунглей. У него много друзей среди животных – медведь Балу, пантера Багира, удав Каа. Не складываются отношения только с грозным тигром Шерханом. Но Маугли поджидают гораздо более опасные вещи в мире людей, откуда он родом. С ними и предстоит столкнуться мальчику.
Режиссером картины стал Энди Серкис, который в фильме озвучивает Балу. Свои голоса героям «Маугли» подарят Бенедикт Камбербэтч – он озвучит тигра,
Главную роль сыграет Роэн Чанд. Премьера картины состоится седьмого декабря.
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Новости США. В сети появился трейлер нового фильма о «Маугли». Ролик был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. История основана на книгах Редьярда...
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