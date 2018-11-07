По каким законам жили партизаны в годы оккупации? Анонс специального репортажа «Партизанский край» на СТВ

Новости Беларуси. Вечером 8 ноября в эфир СТВ сразу после информационного канала выйдет новая серия специального репортажа, посвященная событиям 75-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По каким законам жил партизанский край в годы оккупации, кто они – партизанские связные и насколько тяжелой была жизнь в сердце полесских лесов и болот? Итак, смотрите специальный репортаж «Партизанский край» 8 ноября в 20.25 на телеканале СТВ.



