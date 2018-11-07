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По каким законам жили партизаны в годы оккупации? Анонс специального репортажа «Партизанский край» на СТВ

08.11.2018 13:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 8 ноября в эфир СТВ сразу после информационного канала выйдет новая серия специального репортажа, посвященная событиям 75-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По каким законам жил партизанский край в годы оккупации, кто они – партизанские связные и насколько тяжелой была жизнь в сердце полесских лесов и болот? Итак, смотрите специальный репортаж «Партизанский край» 8 ноября в 20.25 на телеканале СТВ.

По каким законам жили партизаны в годы оккупации? Анонс специального репортажа «Партизанский край» на СТВ
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 8 ноября в эфир СТВ сразу после информационного канала выйдет новая серия специального репортажа, посвященная событиям 75-летней...
 
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