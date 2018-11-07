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Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик

08.11.2018 12:56 — Разное | СТВ  
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Четверг – традиционное время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение детективной истории о приключениях хакера Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста, победитель нынешнего Каннского кинофестиваля и белорусский психологический триллер с Павлом Харланчуком в главной роли.

Поможет с выбором – кинообозреватель Антон Коляго.

Девушка, которая застряла в паутине

Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
Фото: imdb.com

Продолжение детектива о хакере Лисбет Саландер и ее друге – Микаэле Блумквисте. Неординарная парочка оказывается втянута в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Но о себе Лисбет напомнят люди и события из прошлого, от которых девушка долгое время сбегала.

Антон Коляго:
Поклонники романов Стига Ларссона, а тем более экранизации Дэвида Финчера 2011 года, скорее всего, останутся разочарованы новой перезагрузкой «Девушки с татуировкой дракона» – привычный тягучий хитросплетенный нуар упростили до женской версии «Джейсона Борна» с противостоянием брюнетки и блондинки. В роли Лисбет Саландер теперь британка Клер Фой из сериала «Корона» и «Человека на Луне», не совсем ее роль, но в образе шведской хакерши актриса выглядит не хуже предшественниц.

Магазинные воришки

Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
Фото: imdb.com

Семья небогатого рабочего из Японии живет на пенсию бабушки, потому некоторые домашние занимаются воровством из супермаркета. Однажды глава семьи находит маленькую девочку Юри на улице и забирает ее домой. В этой семье нет денег, но есть много любви и заботы, которую и дарят ребенку. Вскоре по телевизору показывают объявление о пропавшей девочке, но семья не собирается возвращать Юри. С этого момента в их жизни начинают раскрываться тайны и появляются серьезные проблемы.

Антон Коляго:
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля в этом году – какие тут еще могут быть комментарии? Живой классик японского кино Хирокадзу Корээда, мастер тонких семейных драм, снова берется за свою любимую тему и продолжает задавать неудобные вопросы институту семьи. Неспешное, реалистично-бытовое кино, рассуждающее на общечеловеческие темы максимально простым языком.

Пришелец 

Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
Фото: luxorfilm.ru

Космонавт оказывается на Марсе из-за нескольких трагических случайностей. Жизнь мужчины находится в опасности – у него немного припасов и снаряжения, да и на планете он оказался в одиночестве. Пока на Земле пытаются спасти человека, с ним вступает в контакт что-то неизвестное – и произошедшее меняет космонавта. Но все ли происходит на самом деле? 

Антон Коляго:
Тот самый фильм, из-за которого сценарист Михаил Расходников судился с авторами «Марсианина» – больно уж похожи его идеи, записанные в 2009 году, на то, что было у Ридли Скотта в 2015-м. Суд Расходников проиграл и фильм пришлось переделывать, что явно не пошло ему на пользу: вся «философия» о поисках себя в космосе кажется слишком банальной, а для размашистого блокбастера явно не хватило бюджета. Наверняка на результате сказалась и гибель режиссера Александра Куликова – картину монтировали уже без него.

Внутри себя

Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
Скриншот из трейлера фильма

У фотографа Максима Каверина есть интересная работа и любимая жена Ольга. Но однажды мужчина получает заказ на серию фото старинного дома. Максим соглашается на эту работу, но становится свидетелем убийства, которое почему-то не попало на пленку.

Антон Коляго:
Первый в истории белорусского коммерческого кино психологический триллер, сделанный по всем канонам Хичкока и Полански, а также современного скандинавского нуара. Лишнее доказательство тому, что классические жанровые приемы работают всегда и везде – кино Сергея Талыбова в какой-то момент действительно увлекает и даже местами пугает. Но чего ему отчаянно недостает, так это самобытности: все показанное на экране вы, скорее всего, видели где-то еще, и даже Минск и тот совсем «не минский».
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Теги: Минск
 
 
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Четверг – традиционное время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение детективной истории о приключениях хакера Лисбет Саландер и...
 
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