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Белорусский триллер и победитель Канн. Что смотреть в кино с 8 ноября: советует критик
Четверг – традиционное время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение детективной истории о приключениях хакера Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста, победитель нынешнего Каннского кинофестиваля и белорусский психологический триллер с
Поможет с выбором – кинообозреватель Антон Коляго.
Девушка, которая застряла в паутине
Продолжение детектива о хакере Лисбет Саландер и ее друге – Микаэле Блумквисте. Неординарная парочка оказывается втянута в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Но о себе Лисбет напомнят люди и события из прошлого, от которых девушка долгое время сбегала.
Антон Коляго:
Магазинные воришки
Семья небогатого рабочего из Японии живет на пенсию бабушки, потому некоторые домашние занимаются воровством из супермаркета. Однажды глава семьи находит маленькую девочку Юри на улице и забирает ее домой. В этой семье нет денег, но есть много любви и заботы, которую и дарят ребенку. Вскоре по телевизору показывают объявление о пропавшей девочке, но семья не собирается возвращать Юри. С этого момента в их жизни начинают раскрываться тайны и появляются серьезные проблемы.
Антон Коляго:
Пришелец
Космонавт оказывается на Марсе из-за нескольких трагических случайностей. Жизнь мужчины находится в опасности – у него немного припасов и снаряжения, да и на планете он оказался в одиночестве. Пока на Земле пытаются спасти человека, с ним вступает в контакт что-то неизвестное – и произошедшее меняет космонавта. Но все ли происходит на самом деле?
Антон Коляго:
Внутри себя
У фотографа Максима Каверина есть интересная работа и любимая жена Ольга. Но однажды мужчина получает заказ на серию фото старинного дома. Максим соглашается на эту работу, но становится свидетелем убийства, которое почему-то не попало на пленку.
Антон Коляго:
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Четверг – традиционное время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет продолжение детективной истории о приключениях хакера Лисбет Саландер и...
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