Какие «сталинки» идут под снос в Минске?

В столице снесут 124 двухэтажных дома, из них 62 – в Тракторозаводском поселке.

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» глава администрации Партизанского района Денис Овсяников.

В районах улиц Филимонова, Столетова и Авангардной будет снесено 62 двухэтажных дома и построено порядка 130 тысяч кв.м нового жилья. Такое же количество домов снесут и в поселке МТЗ, где планируется строительство 170 тысяч кв.м жилых площадей.

По словам чиновника, «сталинские» дома все тяжелее обслуживать, так как в них «изношены коммуникации», а жители остаются без воды и отопления.

В перспективах – строительство нового микрорайона Зеленый Бор, которое начнется в 2020-м году. Здесь планируется возведение около 1 миллиона кв.м жилья. Сроительство продолжится также в Дражне и Степянке.