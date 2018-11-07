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Какие «сталинки» идут под снос в Минске?
В столице снесут 124 двухэтажных дома, из них 62 – в Тракторозаводском поселке.
Об этом сообщил агентству
В районах улиц Филимонова, Столетова и Авангардной будет снесено 62 двухэтажных дома и построено порядка 130 тысяч кв.м нового жилья. Такое же количество домов снесут и в поселке МТЗ, где планируется строительство 170 тысяч кв.м жилых площадей.
По словам чиновника, «сталинские» дома все тяжелее обслуживать, так как в них «изношены коммуникации», а жители остаются без воды и отопления.
В перспективах – строительство нового микрорайона Зеленый Бор, которое начнется в 2020-м году. Здесь планируется возведение около 1 миллиона кв.м жилья. Сроительство продолжится также в Дражне и Степянке.
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В столице снесут 124 двухэтажных дома, из них – 62 в Тракторозаводском поселке.
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