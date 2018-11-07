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"После 30 стал думать о здоровье". Минчанин рассказал, как спорт спас от таблеток и изменил жизнь

08.11.2018 14:15 — Разное | Tut.by  
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34 года минчанин Павел Карпов жил без спорта. В 35 думал, что утренние тренировки — сумасшествие. А в 36 показал результат уровня мастера спорта на Ironman. Дистанцию он преодолел менее чем за десять часов. «Я читал, что после достижения цели многих отворачивает от триатлона, — признается Павел. — Но со мной такого не случилось».


Фото: из личного архива героя. Павел Карпов работает заместителем председателя Ассоциации развития финансового рынка

— До 30 лет я никогда не пытался привести в порядок питание, образ жизни, рабочий график. После 30 стал задумываться о своем здоровье. Начал регулярно проходить медобследование и видел, что из года в год растет уровень холестерина, ухудшаются другие параметры. Я прирастал лишними килограммами. Врачи диагностировали гипертонию, назначили комплекс препаратов и добавили: «Парень, готовься, будешь принимать их до конца жизни». Забегая вперед, скажу, что теперь холестерин в норме, давление нормализовалось, препараты я не принимаю.

Именно тогда я начал приходить к мысли о смене образа жизни, о том, что мне нужна регулярная физическая нагрузка. Неоднократно я начинал: например, меня хватило на полгода в хоккее… Загрузка на работе, отпуск или простуда — и все останавливалось.

В мае прошлого года, в очередной раз увидев свои анализы и встав на весы, я решил: ну все, начинаю бегать. Сел на диету — за две недели сбросил 7 кг и начал регулярно выходить на пробежки.


Фото: из личного архива героя. В июне 2017 года Павел весил 85 кг, в июне 2018 — 74 кг

Через месяц мой первоначальный запал стал истощаться. Чтобы не забросить пробежки, создал себе безвыходную ситуацию: купил слот на Московский марафон. И это сработало. Чуть больше 3,5 месяца мне хватило, чтобы самостоятельно подготовиться и пробежать за четыре часа. Я получил колоссальное удовольствие и понял, что это мое.

После марафона хотелось новых вызовов и целей. Услышав об одном из самых сложных однодневных соревнований в мире — гонке Ironman, захотел ее пройти. Пришел в клуб триатлона Tristyle и заявил тренеру, что хочу преодолеть дистанцию через полгода. Тренер посмеялся над моими планами, посоветовав начать с половины «железной». Я приступил к тренировкам.


Фото: из личного архива героя

Триатлон вписывался в мою жизнь сложно и не сразу. У меня в голове не укладывалось, как триатлеты просыпаются в 6 утра, чтобы в 7 быть на тренировке, а к 9 уже на работе. И так шесть раз в неделю. Я подумал, что это невозможно, что они сумасшедшие. Для меня тогда это был космос.

Первые полгода я тренировался самостоятельно. Особенно тяжело давалось плавание, потому что до этого я практически не плавал: мой рекорд дальности кролем без остановки — 25 метров.

Все перевернули сборы, проведенные с командой на Кипре. Одной недели мне хватило, чтобы перестроиться. Было тяжело, но ведь на сборах не нужно в офис, нет бытовых вопросов. Я ложился спать в невиданное для меня время — в 9−10 часов вечера, потому что в 7 утра первая тренировка, в 4 дня — вторая.


Фото: из личного архива героя

Подъем в 6 утра иногда требует изрядного количества воли. Ведь ты понимаешь, что тебя никто не убьет, если сегодня ты не приедешь на тренировку. И каждый раз, когда просыпаешься, проскальзывает мысль: «А может, не поехать?».

Но я не пропустил ни разу. Полежав минут пять в постели, я говорил себе: «Соберись. Если не делаешь сейчас, не сделаешь никогда». Мне вспоминается интервью одного пловца, олимпийского чемпиона. У него спросили, что самое сложное в его виде спорта, и он ответил: «Заставить себя прыгнуть в бассейн».

С триатлоном я практически полностью исключил алкоголь, а с ним ушли и посиделки в барах. Не чаще раза в неделю могу позволить себе бокал вина или пива. Перестал смотреть телевизор. Ушел в прошлое «тюлений» отдых с пивом на пляже. Сейчас во все поездки беру с собой кроссовки для бега и очки для плавания.


Фото: из личного архива героя

После сборов на Кипре я стал тренироваться в группе по утрам шесть раз в неделю. Все стало совершенно иначе. Сейчас язык не поворачивается назвать триатлон индивидуальным видом спорта. Хотя ты и показываешь свой личный результат на гонках, но до и после гонки, в дороге, на тренировках ты всегда в компании ребят из клуба. Тянешься за сильными атлетами, перенимаешь их опыт и подход к тренировкам.

В пиковый период я делал две тренировки в день. В это время еженедельный объем достигал 9 км плавания, 270 км велосипед, 60 км бег. Чтобы «переваривать» подобную нагрузку, важно было восстанавливаться: это сон восемь часов, регулярный массаж спины и ног, лимфодренаж, растяжка (15 минут после каждой тренировки), еженедельно баня и кедровая бочка, практиковал йогу.


Фото: из личного архива героя

В мае этого года я прошел половину дистанции Ironman в Барселоне, летом участвовал в подготовительных стартах: в Тракае на олимпийской дистанции, Минский триатлон на одну восьмую дистанции Ironman, участвовал в заплыве на 3 км на Минском море, пробежал Минский полумарафон.

Благодаря этому на моем первом полном Ironman в Италии я уже был гораздо спокойнее. Я знал, как плыть в толпе людей, меня мало волновала глубина подо мной. На велоэтапе, который длился более пяти часов, старался отвлечься, поскольку меня постоянно держала в напряжении мысль о возможном проколе колеса. Еще заставлял себя питаться гелями и энергетическими батончиками, поскольку из-за жары организм отказывался принимать пищу.

К началу бегового этапа температура поднялась до +28. Первые километры после велосипеда давались очень тяжело. Были мысли, что я не смогу пробежать всю дистанцию. Но помогла поддержка зрителей, лед на пунктах питания. Очень мотивировали мысли о том, что много знакомых в Беларуси болеют за меня, смотрят трансляцию в интернете. Последние километры я вообще не помню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pavel Karpov (@pavelxvi) on

Каким был финиш? Очень тяжело описать эмоции. Ты бежишь по красной дорожке, вокруг толпы зрителей и голос ведущего: твое имя и знаменитая фраза «You are an Ironman». Такое счастье нечасто испытываешь.

Я читал, что многих людей после достижения цели на месяцы отворачивает от триатлона. Некоторые так и не возвращаются к тренировкам. У меня такого не было. Примерно за два месяца до старта я осознал, что цель целью, а я кайфую от самого процесса — от тренировок, моего образа жизни, самочувствия, людей вокруг меня. Путь стал важнее цели. Даже если бы я не закончил гонку, все равно был бы счастливым человеком. Потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, что улучшает мое здоровье, изменяет мою жизнь.

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34 года минчанин Павел Карпов жил без спорта. В 35 думал, что утренние тренировки - сумасшествие. А в 36 показал результат уровня мастера спорта на Ironman.
 
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