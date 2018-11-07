Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан



Жители региона поднимали вопросы благоустройства, регистрации земельных участков и другие.

В последнее время новый облик обрели дворы на четной стороне улицы Поповича в Гродно, что не могли не заметить соседи. Владимир Михайлович живет на нечетной стороне улицы в доме №17, куда благоустройство пока не пришло. Он рассказал, что требуется оно во дворе домов №17, 13, 13а, 15 и 19. К тому же соседство с гостиницей «Гродно», где начаты масштабные работы по реконструкции, предполагает, что вскоре в этом районе появится немало туристов и гостей города. Да и самому дому, в котором гродненец живет уже 50 лет, на его взгляд, требуется ремонт.

Как пояснил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, в настоящее время формируется титульный список объектов капитального ремонта жилья в Гродно на 2019 год, рассматривается возможность внесения в него дома №17 по улице Поповича. Планируется и благоустройство территории вокруг гостиницы.





– Начинать надо с капитального ремонта дома и только после его завершения приступать к благоустройству прилегающей территории, – отметил Владимир Кравцов. – Работы будут вестись поэтапно согласно разработанному плану, включающему и благоустройство двора.



Благоустройство областного центра – под пристальным вниманием властей. А вот решением личных вопросов люди вправе и должны заниматься сами. К примеру, зарегистрировать земельный участок, вовремя оформить документы в соответствии с действующим законодательством. Всем обратившимся на прием даны разъяснения и предложены конкретные варианты для разрешения вопросов по существу.

Гродненская правда.