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Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан

08.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан
Жители региона поднимали вопросы благоустройства, регистрации земельных участков и другие. 

В последнее время новый облик обрели дворы на четной стороне улицы Поповича в Гродно, что не могли не заметить соседи. Владимир Михайлович живет на нечетной стороне улицы в доме №17, куда благоустройство пока не пришло. Он рассказал, что требуется оно во дворе  домов №17, 13, 13а, 15 и 19. К тому же соседство с гостиницей «Гродно», где начаты масштабные работы по реконструкции, предполагает, что вскоре в этом районе появится немало туристов и гостей города. Да и самому дому, в котором гродненец живет уже 50 лет, на его взгляд, требуется ремонт.

 

Как пояснил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, в настоящее время формируется титульный список объектов капитального ремонта жилья в Гродно на 2019 год, рассматривается возможность внесения в него дома №17 по улице Поповича. Планируется и благоустройство территории вокруг гостиницы.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан

 

 Начинать надо с капитального ремонта дома и только после его завершения приступать к благоустройству прилегающей территории, – отметил Владимир Кравцов. – Работы будут вестись поэтапно согласно разработанному плану, включающему и благоустройство двора. 


Благоустройство областного центра – под пристальным вниманием властей. А вот решением личных вопросов люди вправе и должны заниматься сами.  К примеру,  зарегистрировать земельный участок, вовремя оформить документы в соответствии с действующим законодательством. Всем обратившимся на прием даны разъяснения и предложены конкретные варианты для разрешения вопросов по существу.

 

Гродненская правда. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Жители региона поднимали вопросы благоустройства, регистрации земельных участков и другие. 
 
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