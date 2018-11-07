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Белорусские гастарбайтеры заметно урезали переводы денег на родину

08.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше отправлять денег на родину. Денежные переводы белорусов из-за границы в третьем квартале составили 82,9 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Ниже этой суммы переводы гастарбайтеров были в последний раз в первом квартале 2016 года, тогда они составили почти 69,1 миллиона долларов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60441.php

Белорусские гастарбайтеры заметно урезали переводы денег на родину

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для сравнения: во втором квартале этого года белорусы, которые отправились на заработки за границу, прислали на родину почти 82,3 миллиона долларов, а в первом квартале — 87,6 миллиона долларов.

В среднем один перевод из-за границы в третьем квартале этого года составил 270 долларов (во втором — 283 доллара, а в первом квартале — 320 долларов).

При этом стали больше денег отправлять за границу — 45,4 миллиона рублей в третьем квартале против 45 миллионов рублей во втором квартале. Средняя сумма перевода составила 393 доллара (во втором квартале — 369, в первом — 334 доллара).

В статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, BLIZKO, Contact, Колибри, Faster, Ria Money Transfer (начало предоставления услуг по денежным переводам с 03.09.2018 года).

Напомним, в Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев этого года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству МВД. Это на 866 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: за весь 2017 год на заработки за границу отправилось 10 703 белоруса. Это на 3,3 тысячи человек больше, чем в 2016 году. Если динамика сохранится, то в этом году может быть зафиксирован рекорд по числу уехавших на заработки. К примеру, в 2011 году за границей трудоустроилось 5522 белоруса.

При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Зато в Россию наши соотечественники едут в поисках работы теперь реже.

Если в Литву в январе−сентябре прошлого года уехало 287 человек, то за такой же период этого года — 1000 человек. В Польше за 9 месяцев нынешнего года трудоустроилось 2587 человек, за аналогичный период прошлого года — 2100. В Литве и Польше востребованы белорусские рабочие.

В России работу в январе−сентябре этого года нашел 4071 человек, за аналогичный период 2017-го — 4764 человека. Реже соотечественники также стали отправляться на заработки в США: 329 в этом году против 465 человек за 9 месяцев прошлого года. В США белорусы чаще всего устраиваются в сфере обслуживания и торговли.

 
 
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Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше отправлять денег на родину. Денежные переводы белорусов из-за границы в третьем квартале составили 82,9 миллиона...
 
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