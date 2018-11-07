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Водитель, нарушивший режим в пункте пропуска, пытался ввезти товар без декларирования

08.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку водителя грузового автомобиля ввезти без декларирования на территорию ЕАЭС дорогостоящий товар.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60440.php

Водитель, нарушивший режим в пункте пропуска, пытался ввезти товар без декларирования

Автопоезд МАN под управлением жителя Брестской области следовал из Польши с товаром «шасси для грузовых автомобилей».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60440.php

Водитель, нарушивший режим в пункте пропуска, пытался ввезти товар без декларирования

При прохождении таможенного контроля водитель попытался избавиться от товара, который перевозил в кабине автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60440.php

Водитель, нарушивший режим в пункте пропуска, пытался ввезти товар без декларирования

В нарушение режима в пункте пропуска он предпринял попытку переложить в кабину соседней машины незадекларированную цифровую камеру для скоростной видеосъемки «Phantom v640» и комплектующие к ней: устройство приема, передачи и управления данными, надкамерный видеомонитор и влагостойкий чехол.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60440.php

Водитель, нарушивший режим в пункте пропуска, пытался ввезти товар без декларирования

Общая стоимость таких предметов, изъятых до решения суда, составила свыше 25 тыс. белорусских рублей.

За нарушение режима в пункте пропуска и попытку сокрыть товары в отношении владельца видеотехники начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст. 23.32 и ч.2 ст.14.1КоАП Республики Беларусь. Проводится проверка в отношении водителя, предоставившего свой автомобиль для сокрытия товара.

 
 
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку водителя грузового автомобиля ввезти без декларирования на территорию ЕАЭС...
 
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