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Водитель, нарушивший режим в пункте пропуска, пытался ввезти товар без декларирования
08.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку водителя грузового автомобиля ввезти без декларирования на территорию ЕАЭС дорогостоящий товар.
Автопоезд МАN под управлением жителя Брестской области следовал из Польши с товаром «шасси для грузовых автомобилей».
При прохождении таможенного контроля водитель попытался избавиться от товара, который перевозил в кабине автомобиля.
В нарушение режима в пункте пропуска он предпринял попытку переложить в кабину соседней машины незадекларированную цифровую камеру для скоростной видеосъемки «Phantom v640» и комплектующие к ней: устройство приема, передачи и управления данными, надкамерный видеомонитор и влагостойкий чехол.
Общая стоимость таких предметов, изъятых до решения суда, составила свыше 25 тыс. белорусских рублей.
За нарушение режима в пункте пропуска и попытку сокрыть товары в отношении владельца видеотехники начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст. 23.32 и ч.2 ст.14.1КоАП Республики Беларусь. Проводится проверка в отношении водителя, предоставившего свой автомобиль для сокрытия товара.
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку водителя грузового автомобиля ввезти без декларирования на территорию ЕАЭС...
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