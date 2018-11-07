Агентство «Мегаполис» подберет варианты для покупки жилья в Минске

В Минске можно найти большое количество вариантов покупки жилья в уже сданных или еще строящихся новостройках. На изучение каждого объекта может уйти достаточно много времени. Тем более что самостоятельные поиски не дадут полной картины рынка недвижимости.

Новостройки от застройщика в Минске собраны в единую базу данных на сайте риелторского агентства «Мегаполис». Здесь отобраны только самые лучшие варианты, начиная с класса «комфорт» и заканчивая премиум-классом. Каждый клиент сможет найти интересный вариант, который будет соответствовать его ожиданиям.

Выгодно приобрести квартиру поможет профессиональная помощь от риелторов «Мегаполиса». Клиенту стоит только обратиться на телефонную линию компании или написать на ее электронную почту. Представители агентства внимательно выслушают каждого обратившего и предложат ему жилье согласно его пожеланиям. Все консультации клиентов проводятся бесплатно, независимо от того, будут ли в дальнейшем востребованы услуги фирмы по защите интересов клиента или нет.

«Мегаполис» не один десяток лет занимается продажей недвижимости в Минске. Агентство имеет солидную репутацию и множество положительных отзывов от людей, которые воспользовались услугами компании. Большинство из них отмечают оперативность поиска подходящего жилья по приемлемой стоимости.

Предприятие является партнером нескольких крупных застройщиков. Вся недвижимость реализуется по рыночной цене, устанавливаемой самими строительными компаниями. Агентство не прибавляет ничего к стоимости жилья, клиенты могут сами убедиться в этом, связавшись с представителями застройщика.

Фирма сотрудничает только с проверенными временем партнерами, на счету которых множество реализованных объектов. Кроме того, агентство готово помочь с подбором наиболее выгодных условий банковского кредитования по ипотечной программе.

Контакты:

г. Минск, ул. Кнорина, 17, 1 этаж, БЦ "Департ"

+375 (29) 340 05 40

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