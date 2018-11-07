﻿ Интервью с Юрием Моша, главой компании "Второй паспорт". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интервью с Юрием Моша, главой компании "Второй паспорт"

08.11.2018 14:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Интервью с Юрием Моша, главой компании "Второй паспорт"
АиФ

Сегодня нам удалось поговорить с Юрием Моша, создателем проекта для эмигрантов "Второй паспорт", который помогает людям мигрировать и строить жизнь по всему миру: в Европе, Америке, Азии и даже Австралии. Мы задали несколько вопросов Юрию и узнали, много ли у него клиентов из Беларуси, какие направления для миграции сейчас наиболее популярны, а также что он посоветовал бы тем, кто хочет уехать.

Интервью с Юрием Моша, главой компании "Второй паспорт"
Фото: АиФ

- Здравствуйте, Юрий, расскажите о вашем проекте «Второй паспорт»

Юрий: «Второй паспорт» - это русскоязычный ресурс с информацией о миграции разных направлений, а также сервис индивидуальной юридической поддержки для мигрантов. Мы помогаем людям переезжать, консультируем и помогаем обустроиться на первых порах. Сейчас это агрегатор миграционных услуг, а в будущем мы хотим сделать настоящую «Википедию миграции», чтобы на одном сайте была собрана информация обо всех странах и программах.


- Как много у вас клиентов из Беларуси?

- Их не так много, конечно, как из России и Украины: страна меньше, прежде всего из-за этого. Но людей, которые хотели бы переехать на постоянное или временное (для работы или учебы) место жительство в другую страну много. Мы очень хотим развиваться в Беларуси, открыть офис в Минске и других крупных городах, ищем там партнеров.

- Скажите, какую тенденцию вы видите? С годами стало больше белорусов готовых к иммиграции или меньше?

- Мы видим, что все больше и больше людей хотят уехать. Конечно, больше всего запросов от белорусов приходит на рабочие визы.

- С чем вы это связываете?

-  Это связано даже не с недовольством политическим строем, а, в первую очередь, с экономикой – люди хотят больше зарабатывать и лучше жить, а лучше жить и больше зарабатывать они могут в других странах.

Интервью с Юрием Моша, главой компании "Второй паспорт"
Фото: АиФ

- Какие направления сейчас наиболее популярны у белорусов?

-  Люди хотят поработать, заработать средств в Польше, Чехии или Венгрии, а потом на заработанные средства переехать в США или Канаду.

- А с нестандартными ситуациями вы помогаете?

-  Конечно, мы помогаем с нестандартными ситуациями: например, когда отказы в визах, когда нужно срочно уехать на лечение заграницу или когда нужно разобраться со сложным миграционным вопросом. У нас 150 лучших миграционных адвокатов из 50 стран мира, все говорят по-русски.

- Какой совет вы бы дали людям, которые планируют иммиграцию?

- Прежде всего нужно определиться со страной, в которую вы хотите попасть, точно определиться и сказать: «Да, я хочу уехать в Германию», или в Великобританию, или в Соединенные Штаты. Дальше нужно выбрать программу, по которой хотите эмигрировать: это будет либо работа, либо воссоединение семьи, либо политическое убежище, либо инвестиционная программа, либо образование. В разных странах свои программы, то есть важно точно определиться по какой линии будете действовать. Если у вас этой линии нет, то лучше  не уезжать, потому что так вы окажетесь в нелегальном положении в чужой стране, и это может закончиться плохо.
Нужно быть морально готовыми к сложностям. Переезд на новое место – это всегда трудности,  тяжелый период до полугода, иногда до года. Если вы хотите переехать, то лучше делать это сразу семьей, чтобы друг друга поддерживать. Когда переезжает одни член семьи, а, например, жена и дети остаются, это всегда тяжело – разрыв семьи. Лучше уезжать вместе и бороться с этими трудностями плечом к плечу.

Также важно понимать, что нужны будут средства для расходов на первое время, пока не найдете работу: чтобы заплатить юристу, снять жилье. Можно уехать и с $300, такие случаи есть, но это всегда сопряжено с риском, что можно остаться ночевать на улице.

В настоящее время компания “Второй паспорт” ищет партнеров для открытия своих офисов в Беларуси и других странах СНГ.

Подробности https://vtoroipasport.com/franchise/

*на правах рекламы

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы задали несколько вопросов Юрию и узнали, много ли у него клиентов из Беларуси, какие направления для миграции сейчас наиболее популярны, а также что он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика