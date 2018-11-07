Сегодня нам удалось поговорить с Юрием Моша, создателем проекта для эмигрантов "Второй паспорт", который помогает людям мигрировать и строить жизнь по всему миру: в Европе, Америке, Азии и даже Австралии. Мы задали несколько вопросов Юрию и узнали, много ли у него клиентов из Беларуси, какие направления для миграции сейчас наиболее популярны, а также что он посоветовал бы тем, кто хочет уехать.

- Здравствуйте, Юрий, расскажите о вашем проекте «Второй паспорт»

Юрий: «Второй паспорт» - это русскоязычный ресурс с информацией о миграции разных направлений, а также сервис индивидуальной юридической поддержки для мигрантов. Мы помогаем людям переезжать, консультируем и помогаем обустроиться на первых порах. Сейчас это агрегатор миграционных услуг, а в будущем мы хотим сделать настоящую «Википедию миграции», чтобы на одном сайте была собрана информация обо всех странах и программах.



- Как много у вас клиентов из Беларуси?

- Их не так много, конечно, как из России и Украины: страна меньше, прежде всего из-за этого. Но людей, которые хотели бы переехать на постоянное или временное (для работы или учебы) место жительство в другую страну много. Мы очень хотим развиваться в Беларуси, открыть офис в Минске и других крупных городах, ищем там партнеров.

- Скажите, какую тенденцию вы видите? С годами стало больше белорусов готовых к иммиграции или меньше?

- Мы видим, что все больше и больше людей хотят уехать. Конечно, больше всего запросов от белорусов приходит на рабочие визы.

- С чем вы это связываете?

- Это связано даже не с недовольством политическим строем, а, в первую очередь, с экономикой – люди хотят больше зарабатывать и лучше жить, а лучше жить и больше зарабатывать они могут в других странах.

- Какие направления сейчас наиболее популярны у белорусов?

- Люди хотят поработать, заработать средств в Польше, Чехии или Венгрии, а потом на заработанные средства переехать в США или Канаду.

- А с нестандартными ситуациями вы помогаете?

- Конечно, мы помогаем с нестандартными ситуациями: например, когда отказы в визах, когда нужно срочно уехать на лечение заграницу или когда нужно разобраться со сложным миграционным вопросом. У нас 150 лучших миграционных адвокатов из 50 стран мира, все говорят по-русски.

- Какой совет вы бы дали людям, которые планируют иммиграцию?

- Прежде всего нужно определиться со страной, в которую вы хотите попасть, точно определиться и сказать: «Да, я хочу уехать в Германию», или в Великобританию, или в Соединенные Штаты. Дальше нужно выбрать программу, по которой хотите эмигрировать: это будет либо работа, либо воссоединение семьи, либо политическое убежище, либо инвестиционная программа, либо образование. В разных странах свои программы, то есть важно точно определиться по какой линии будете действовать. Если у вас этой линии нет, то лучше не уезжать, потому что так вы окажетесь в нелегальном положении в чужой стране, и это может закончиться плохо.

Нужно быть морально готовыми к сложностям. Переезд на новое место – это всегда трудности, тяжелый период до полугода, иногда до года. Если вы хотите переехать, то лучше делать это сразу семьей, чтобы друг друга поддерживать. Когда переезжает одни член семьи, а, например, жена и дети остаются, это всегда тяжело – разрыв семьи. Лучше уезжать вместе и бороться с этими трудностями плечом к плечу.

Также важно понимать, что нужны будут средства для расходов на первое время, пока не найдете работу: чтобы заплатить юристу, снять жилье. Можно уехать и с $300, такие случаи есть, но это всегда сопряжено с риском, что можно остаться ночевать на улице.

В настоящее время компания “Второй паспорт” ищет партнеров для открытия своих офисов в Беларуси и других странах СНГ.

Подробности https://vtoroipasport.com/franchise/

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