Replyua.net со ссылкой на Aachener Nachrichten, такое заявление прозвучало от Герхарда Шредера, бывшего немецкого канцлера. Как информируетсо ссылкой на Aachener Nachrichten, такое заявление прозвучало от Герхарда Шредера, бывшего немецкого канцлера.





«Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло», - подчеркнул Шредер.













По его словам, сейчас европейские страны должны восстанавливать сотрудничество с Россией, поскольку РФ является ближайшим соседом Европы, и без ее участия на континенте нельзя будет обеспечить долгосрочный мир.





Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. Известен своей симпатией к России, которая за эту симпатию неплохо ему платит. Сейчас Шредер входит в совет директоров «Роснефти».



