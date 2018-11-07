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Шредер подпел Путину: Российский Крым - это реальность, ее придется признать
Полуостров Крым рано или поздно придется признать частью России.
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«Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло», - подчеркнул Шредер.
По его словам, сейчас европейские страны должны восстанавливать сотрудничество с Россией, поскольку РФ является ближайшим соседом Европы, и без ее участия на континенте нельзя будет обеспечить долгосрочный мир.
Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. Известен своей симпатией к России, которая за эту симпатию неплохо ему платит. Сейчас Шредер входит в совет директоров «Роснефти».
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Полуостров Крым рано или поздно придется признать частью России.
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