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Шредер подпел Путину: Российский Крым - это реальность, ее придется признать

08.11.2018 14:31 — Разное | Партизан  
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Полуостров Крым рано или поздно придется признать частью России.

Как информирует Replyua.net со ссылкой на Aachener Nachrichten, такое заявление прозвучало от Герхарда Шредера, бывшего немецкого канцлера. 

«Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло», - подчеркнул Шредер. 



По его словам, сейчас европейские страны должны восстанавливать сотрудничество с Россией, поскольку РФ является ближайшим соседом Европы, и без ее участия на континенте нельзя будет обеспечить долгосрочный мир. 

Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. Известен своей симпатией к России, которая за эту симпатию неплохо ему платит. Сейчас Шредер входит в совет директоров «Роснефти». 


 
 
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Полуостров Крым рано или поздно придется признать частью России.
 
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