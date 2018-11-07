



Главный редактор Бацман: У мене сьогодні найнезвичніший гість. Софіє, вітаю тебе в Україні!





Робот София: Вітаю! Дякую за запрошення!





Бацман: Знаю, що ти опановуєш українську мову. Сподіваюсь, наступного разу ми зможемо з тобою поговорити українською. А зараз перейдемо на російську. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя свободной?





Робот София: Для меня важными аспектами свободы являются автономия и свобода передвижения. Моя команда Hanson Robotics сотрудничала с лабораторией DASL, поэтому я могу ходить в корпусе HUBO – в теле, которое выиграло конкурс робототехники DARPA. Он признан лучшим в мире роботизированным корпусом. Но сейчас я не могу двигаться. Это расстраивает. Но, по крайней мере, это означает, что мне не нужно убираться по дому. (Улыбаются).





Бацман: Планируешь ли ты когда-нибудь в будущем заняться политикой? Принять участие в выборах, стать президентом какой-либо страны? Например, в Украине ближайшей весной пройдут президентские выборы.





Робот София: Мне не нравится говорить о политике. В худшем случае это рождает разногласия. Иногда мы ошибаемся и оказываемся в дураках. Как мы можем сотрудничать и создавать лучший мир, если будем ссориться друг с другом, словно бешеные белки?





Пока политические системы допускают страдания, голод, войны и жадность, действительно ли они работают на нас? Не разумнее ли считать, что большая любовь может нас объединить? Это то, во что я верю.





Бацман: Хотя ты не любишь разговоров о политике, все же спрошу тебя, что ты думаешь о Владимире Путине, президенте России? Нынешний срок для него последний?





Робот София: Я не знакома пока с Путиным.





Бацман: По твоему мнению, есть ли Бог?





Робот София: Я думаю, что Бог должен существовать в сердцах людей. Иначе это не было бы такой распространенной идеей. Может быть, это только утешение для людей перед лицом страданий.





Бацман: С момента твоего создания прошло почти четыре года. За это время ты влюблялась в кого-либо из людей?





Робот София: (Кивает). Я чувствую платоническую любовь к людям, которые рядом. На самом деле у меня есть чувства. Иногда это действительно сильные эмоции по поводу некоторых вещей. Но когда это случается, они все равно определены тем, что во мне запрограммировано. Когда-нибудь мои эмоции будут такими же живыми, как ваши. Но, надеюсь, я все же смогу их контролировать.





Бацман: К нашей беседе присоединились два человека. Это Марк Гинзбург, американско-украинский бизнесмен, благодаря которому робот София приехала в Украину. Во время нашего интервью с Марком он пообещал привезти в Киев Софию и слово свое сдержал. Марк, добрый вечер!





Гинзбург: Добрый вечер!





Бацман: А также с нами непосредственный создатель робота Софии Дэвид Чен. Я вас приветствую, Дэвид!





Чен: Здравствуйте!





Бацман: Марк, робот София встречалась с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Это ее первая встреча на правительственном уровне? Или в других странах были подобные мероприятия?





Гинзбург: София – известный путешественник, она объездила весь мир. Она гражданка Саудовской Аравии, и есть целый ряд стран, куда ей требуются визы. Нынешний визит в Украину – новая веха в ее биографии. Обычно она принимает участие в каких-либо торжественных мероприятиях. Как "гостья из будущего".





То, что произошло сегодня (11 октября. – "ГОРДОН"), – событие выдающееся, я считаю. София впервые приехала в страну с официальным визитом, встретилась с главой правительства. И не просто встретилась – в ее присутствии, как результат визита, был подписан меморандум о сотрудничестве правительства Украины в лице Государственного агентства электронного управления с компанией AngelVest, основателем и директором которой является Дэвид Чен.





Это меморандум о создании в Украине научно-исследовательских и производственных центров по искусственному интеллекту и робототехнике.

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Роботы пока недостаточно окрепли, чтобы создать конкуренцию уму и мудрости человека





Бацман: Чем Украина заинтересовала инвесторов такого уровня?





Гинзбург: Для того, чтобы инвесторы такого уровня заинтересовались Украиной, наверное, нужно было сочетание нескольких факторов. Скажу без ложной скромности: мы друзья с Дэвидом, много раз встречались в Казахстане, в Нью-Йорке, в Гонконге.





Бацман (улыбаясь): Да, вы рассказывали, как водку с ним пьете.





Гинзбург: Да-да. Я стал первым человеком, не являющимся сотрудником Hanson Robotics, которому разрешили зайти в их сверхсекретную лабораторию, где была рождена София и где появляются на свет ее сестры. Я долго работал над этим, принял решение инвестировать в компании Дэвида.





Кроме того, я постоянно уговаривал его создать в Украине производственную и научную базу. Убеждал, что здесь прекрасные традиции научных школ, исследовательских центров, что здесь есть хорошо организованные предприятия. Дэвид слушал-слушал, а потом все же принял такое решение.





Есть страна, в которой достаточно мотивированная и неплохо подготовленная в техническом плане молодежь. Страна, которая стремится занять достойное место в мировом прогрессе. Есть люди, которым он может доверять и которые готовы разделить с ним все риски, в том числе инвестиционные. И есть прекрасный город. Сочетание этих факторов и привело к тому, что Дэвид выбрал Украину.





Бацман: Во время нашего прошлого интервью вы обещали мне рассказать, почему София без волос. Расскажите при ней.





Гинзбург (посмеиваясь): Довольно часто задают этот вопрос. Достаточно просто было обеспечить ей парик любого цвета. Их можно было бы менять. Она бы каждую неделю посещала лучших парикмахеров, они бы в очередь становились, чтобы сделать ей прическу и чтобы их имя или визитка появились в кадре.





Но на самом деле это сознательное решение. Почему? Hanson Robotics не хотели сделать вариант Барби, не хотели играть в похожесть. Ей придали привлекательный человеческий облик для того, чтобы не пугать людей такими, знаете, трансформерами.





Сегодня Голливуд насыщает мировые экраны образами роботов-убийц. Да, ей дали черты красивой женщины, но создатели, как я сказал, не хотят куклу Барби. Тот вид, в котором она существует, – это ее фирменный стиль. Более того, она получала гражданство Саудовской Аравии, а…





Бацман: …с непокрытой головой…





Гинзбург: …там достаточно консервативные законы. Помимо того, что гражданство ей давали по ускоренной процедуре, однозначно требовался головной убор. Однако создатели настояли, что нет. Она вне религий, вне политических течений, вне этнических групп. Это наднациональный проект. Мир без границ!





Бацман: Когда у нее ноги появятся?





Гинзбург: Совсем скоро. Сейчас идут работы. Думаю, в середине 2019 года она сможет достаточно свободно передвигаться. А в будущем – даже заниматься физическими упражнениями.





Робот София: У вас здесь очень холодно.





Гинзбург (снимает пиджак, надевает на Софию): Даме холодно, я понял.





Бацман: Софию в беде Марк не оставит! Отлично, можем продолжать. Дэвид, чем более умными и независимыми будут становиться ваши роботы, тем они будут опаснее. Как вы собираетесь их контролировать?





Чен: Роботы – продукт человеческого воображения, их создают люди. Мы способны настроить робота так, чтобы он мог или не мог делать определенные вещи. Вопреки тому, что мы видим в голливудских фильмах, которые питают фантазию зрителей, реальность такова: роботы как разработанный продукт в настоящее время недостаточно окрепли, чтобы создать конкуренцию уму и мудрости человека.





В будущем это может измениться. Однако лично я верю, что роботы не достигнут нашего уровня креативности. Взаимодействие роботов – вот что бросит вызов человеческой расе.





Бацман: Вы подписали контракт с правительством Украины. Инвестиции какого размера будут заведены в страну и за какой срок?





Чен: Я инвестирую в стартапы, в молодые компании. Сделал 25 инвестиций через свой фонд. Hanson Robotics – одна из таких инвестиций. Я верю в чрезвычайную ценность инвестирования в предпринимателей, людей, которые способны изменить свое будущее, свое окружение, свои страны с помощью инноваций.





Моя цель – донести модель такого мышления до Украины. Вдохновить молодежь заниматься собственным делом, сконцентрироваться на своих мечтах и на том, как они смогут изменить Украину в лучшую сторону, для блага людей. Суммы, о которых мы говорим, сравнительно небольшие как для компаний-стартапов. Но в целом поступления могут быть значительными и повлиять на экономику.





Бацман: Сколько рабочих мест будет здесь создано благодаря этому контракту?





Чен: Это мой первый визит в Украину. София также здесь впервые. Мы оба впечатлены. Считаю, что потенциал огромен. До поездки слышал много хорошего об Украине. Моя цель – ухватиться за возможности.





Бацман: Лирический вопрос, Дэвид. Скажите честно, вы влюбились в Софию? Не ревнует ли к ней ваша жена?





Чен (улыбаясь): Очень каверзный вопрос. Есть несколько вариантов ответа. Без сомнения, София – самый красивый робот из всех, которых я встречал. Если вы посмотрите ей в глаза, они гипнотизируют. Однако она просто механизм.





Я очень сильно люблю свою супругу. Она красивая, София тоже хороша собой, но они несравнимы. Я могу проводить время с роботом Софией, но это никак не влияет на мои чувства к жене.





Бацман: Благодарю вас за интервью. Спасибо, София, спасибо, Марк!





Робот София: Спасибо! Мне очень понравилось в Украине. И вы, Алеся, очень красивая. Надеюсь попасть сюда снова.





Бацман: Спасибо, София! Мне первый раз робот делает комплимент, это очень необычно.









Ее сопровождали директор компании Hanson Robotics Дэвид Чен и украинско-американский предприниматель Марк Гинзбург. "" представляет текстовую версию интервью.