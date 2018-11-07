МВД добился перевода на беларуский язык программы, которая обнаруживает детскую порнографию

МВД использует программу, которую разработал центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Она нужна для того, чтобы найти, где в интернете распространяют детскую порнографию, и, соответственно, найти самих нарушителей или «коллекционеров» таких материалов, пишет «СБ». И МВД добился перевода этой программы на беларуский язык.

Дмитрий Цаюн, представитель МВД, на пресс-конференции рассказал: «Данная система позволяет устанавливать подозреваемых, которые распространяют изображения с элементами детской порнографии в различных файлообменных сетях». По его словам, программу используют в 77 странах мира.

МВД ходатайствовало о переводе программы на беларуский язык, потому что никак не может сделать это самостоятельно − всё делают американские разработчики. По словам Цаюна, «наши зарубежные коллеги и разработчики пошли нам навстречу, и, помимо трех языков, добавился еще и беларуский язык». Он добавил, что с помощью программы МВД отслеживает все IP-адреса, где может храниться детская порнография. Информация показывается в виде интерактивной карты, на которой видны точки на местности, где, возможно, прямо сейчас скачивают или распространеняют такие материалы.

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