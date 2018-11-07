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В Лиде задержали 61-летнего эксгибициониста

08.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Лиде горожане задержали 61-летнего эксгибициониста и передали его в руки сотрудников милиции. Мужчина «демонстративно» прогуливался в центре города. Пока подростки снимали на видео его «прелести», один из прохожих вызвал наряд милиции. Сообразив, что прогулка закончится плохо, он попытался ретироваться, но до приезда милиции был задержан горожанами.
 
Заместитель начальника Лидского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Леонид Прокопчик рассказал, чем могут закончиться такие шалости:
 
- Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
 
 
 
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В Лиде горожане задержали 61-летнего эксгибициониста и передали его в руки сотрудников милиции. Мужчина «демонстративно» прогуливался в центре города. Пока...
 
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