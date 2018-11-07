В Китае показали ведущего новостей с искусственным интеллектом

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» представило ведущего новостей, полностью смоделированного системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Verge.

В The Verge пишут, что «прообразом» ИИ-диктора стал реальный ведущий агентства Чжан Чжао. Голос и мимика лица синтезируются программно — таким образом создается ощущение, что новости зачитывает живой человек.

«Развитие медиаиндустрии требует постоянных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, по мере того как тексты будут поступать в мою систему», — рассказал виртуальный ведущий.

«Синьхуа» в сотрудничестве с поисковой компанией Sogou создали двух ведущих. Первый — для вещания на английском языке, второй — на китайском. В «Синьхуа» утверждают, что у ИИ-дикторов «бесконечные перспективы». Они «могут работать 24 часа в сутки, снижая затраты на производство новостей и повышая эффективность».

Впрочем, у технологии есть и ограничения. The Verge уточняет, что диапазон выражений лица пока недостаточно разнообразный, а голос кажется искусственным.