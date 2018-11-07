﻿ В Китае показали ведущего новостей с искусственным интеллектом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае показали ведущего новостей с искусственным интеллектом

08.11.2018 15:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» представило ведущего новостей, полностью смоделированного системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Verge.

В The Verge пишут, что «прообразом» ИИ-диктора стал реальный ведущий агентства Чжан Чжао. Голос и мимика лица синтезируются программно — таким образом создается ощущение, что новости зачитывает живой человек.

«Развитие медиаиндустрии требует постоянных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, по мере того как тексты будут поступать в мою систему», — рассказал виртуальный ведущий.

«Синьхуа» в сотрудничестве с поисковой компанией Sogou создали двух ведущих. Первый — для вещания на английском языке, второй — на китайском. В «Синьхуа» утверждают, что у ИИ-дикторов «бесконечные перспективы». Они «могут работать 24 часа в сутки, снижая затраты на производство новостей и повышая эффективность».

Впрочем, у технологии есть и ограничения. The Verge уточняет, что диапазон выражений лица пока недостаточно разнообразный, а голос кажется искусственным.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прообразом для виртуального ведущего стал реальный человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
О безопасности бытовых котлов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика