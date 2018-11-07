Предъявлены новые обвинения по «делу БЕЛТА»





Главному редактору информагентства БелаПАН Ирине Левшиной предъявили обвинение по "делу БЕЛТА" — за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Об этом она сообщила после допроса в Следственном комитете.

Левшиной продлили подписку о невыезде из страны. Ей предъявили финансовый иск на сумму более 12 тысяч рублей, пишет euroradio.fm .

Также сегодня предъявили обвинения по "делу БЕЛТА" редактору TUT.by Галине Уласик. Обвинение говорит о 17 тысячах рублей нанесенного ущерба.

Также сегодня в Следственный комитет на допрос вызван журналист "Немецкой волны" Павлюк Быковский.

Ранее по "делу БЕЛТА" предъявлены обвинения четырем сотрудникам портала TUT.by и журналистке БелаПАН Татьяне Коровенковой.

Обыски по "делу БЕЛТА" прошли на офисах TUT.by и БелаПАН в августе. Некоторые сотрудники этих компаний были задержаны. Следователи заявили о незаконном доступе журналистов к платной новостной ленте государственного информагентства БЕЛТА. Это якобы нанесло существенный ущерб государственному агентству.