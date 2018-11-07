Березинский район. От «Бифидина» до Часовни с купелью

Поделитесь с друзьями











С 23 октября в рамках Года малой родины в Минской области стартовал проект «Минщина удивительная». Суть его заключается в том, чтобы обратить внимание как туристов, так и простых жителей региона на самобытность традиций, культуры пристоличного региона, уникальность мест и объектов, казалось бы, давно известных, но при более пристальном знакомстве открываются новые интересные факты, увлекательные истории.

Нам есть чем гордиться, и прежде всего — нашими людьми, которые ежедневным трудом прославляют свой край (это ремесленники, учителя, врачи, доярки, ученые, трактористы и т.д.).

В каждый регион области планируется выезд представителей теле-,радио-и печатных республиканских и областных СМИ, которые будут встречаться с жителями регионов, посещать интересные, не только с исторической, но и культурной точки зрения места, объекты, готовить статьи и репортажи о «брендах» Минской области, размещая эту информацию также на сайтах и в социальных сетях.





ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ – управляющая компания холдинга МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» — здание спиртового завода. Здание спиртзавода — памятник промышленной эклектичной архитектуры республиканского значения. Березинский спиртзавод основан в 1853 году в имении графа Потоцкого в городке Березино как винокуренный завод. В 1892 году построено его каменное здание. После Октябрьской революции 1917 года завод национализирован. В 1930-е годы была построена электростанция, открыта лаборатория. С 1958 года на заводе начали выпускать соки и крахмал. Налажены бесперебойный поточный метод производства продукции, круглосуточная работа предприятия. Здание было построено из кирпича и бутового камня на дубовых лагах, без фундамента. Спирт-завод пережил все социальные и исторические катаклизмы, но не останавливался ни при каких обстоятельствах. С 2007 года он стал обособленным структурным подразделением РУП «Минск Кристалл», с 2016 года — ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ — управляющая компания холдинга МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

Березинский районный Центр ремесел. Березино считается «столицей ложки» республики, так как именно здесь находятся уникальный музей деревянной ложки, а также памятник этому столовому предмету длиной 23 метра.

С января 2014 года открыт Березинский районный Центр ремесел, при котором создана уникальная комната-музей деревянной ложки, где размещено свыше 150 экспонатов и работает народный клуб мастеров. В 2016 году во дворе Центра разместился 23-метровый шедевр – самая большая деревянная ложка. Эта уникальная деревянная скульптура отмечена дипломом Березинского райисполкома как «Проект года-2016», а мастер Е.П. Осипов стал победителем областного конкурса «Творческий олимп Минщины» в номинации «Народные промысла и ремесла». Раз в два года в сентябре проходит региональный праздник-конкурс деревянной ложки «Бярэзінскія лыжкары».

Новинский сельский дом культуры (Березинский район, д. Новины). В давние времена во многих селах Беларуси цикл рождественских празднований завершал веселый обряд «Тянуть Коляду на дуба». Сегодня он сохранился в деревне Новины Березинского района и занесен в Государственный список историко-культурного наследия. На дуб или любое старое дерево (липу, вербу) 21 января затягивали колесо или сноп — так называемую Коляду. Белорусы верили, что это притягивает богатый урожай, удачу и счастье на весь будущий год. Аутентичный обряд проходит ежегодно в один и тот же день — 21 января.

Охотничий комплекс «Вязычин». Он расположился в одном из наиболее живописных уголков Березинского лесоохотничьего хозяйства. Территория комплекса находится на берегу реки и предполагает не только отдых на лоне белорусской природы, но и охоту, рыбалку, а в сезон — сбор грибов и ягод. До ближайшего города — Березино — всего 15 км, до Борисова — 40 км, до Минска — 105 км. Комплекс принимает как небольшие компании и семьи, так и устраивает корпоративные праздники, свадьбы, юбилеи и выпускные. Гости также могут воспользоваться лодкой или катамараном, за дополнительную плату пострелять в тире. Охотники «Вязычина» организуют как индивидуальную, так и загонную охоту для трех и более человек, а после помогают разделать крупную добычу. Равнодушные к охоте оценят долгие прогулки по лесу, купание и сбор ягод. Осенью многие специально приезжают в «Вязычин», чтобы наблюдать увядание природы и наслаждаться сбором грибов, зимой здесь можно покататься на лыжах по величественному зимнему лесу.

ГУ «Березинский районный Центр культуры».«Березинская рампа» зажигает огни в конце ноября раз в два года, начиная с 1997-го. Идейным вдохновителем и художественным руководителем фестиваля является режиссер народного театра Березинского РДК Николай Пытляк. Его цель — развитие и преемственность традиций любительского театрального творчества на Минщине, активизация фестивального театрального движения, повышение уровня режиссерско-постановочной работы и актерского мастерства коллективов, расширение репертуара народных театров и др. По традиции, в фестивальные дни, помимо главной площадки, артисты выступают на сценах сельских учреждений культуры Березинского района. Проводятся творческие лаборатории и мастер-классы для режиссеров любительских театров области.

Католический храм в аг. Богушевичи, Минская область. Памятник архитектуры в стиле неоготики, построен в середине XIX века. Храм включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

ООО «Биомолпром». Предприятие ООО «Биомолпром» было созданов 2002 г. при непосредственной помощи Березинского райисполкома и Минского облисполкома с целью создания новых рабочих мест и выпуска социально значимого, импортозамещающего молочного продукта для детского питания.

В 2003 году на предприятии, в рамках программы «Дети Беларуси», при финансовой поддержке Комитета предпринимательства облисполкома, была проведена реконструкция, увеличившая производственные мощности. Предприятие выпускает бифидопродукты для детского питания «Бифидин» для детей с 3-х недель и старше, которые являются уникальными по своим профилактическим и оздоровительным свойствам. Эффективность бифидопродуктов «Бифидин» в восстановлении здоровья детей подтверждены испытаниями Министерства здравоохранения Республики Беларусь на базе УЗ «10 городская детская клиническая поликлиника» в г.Минске.

Часовня с купелью на семи источниках в честь святителя Николая Чудотворца. Она расположена в д. Крупа в 35-и километрах от г. Березино. Этот источник известен с давних времен, когда здесь еще располагалось панское имение. По преданию местных старожилов, водой из источника излечивались от глазных, желудочных, детских болезней. Не потерял он свою целебную силу и до наших дней. В 2010 году, согласно прошению Прихода храма святителя Николая Чудотворца г. Березино, решением Березинского райисполкома было дано разрешение на строительство Часовни с купелью на семи источниках. Строительство проводилось с помощью средств, пожертвованных спонсорами и благотворителями государственных и частных организаций, а также прихожанами района. Лабораторный анализ воды, сделанный в Минском областном центре гигиены и эпидемиологии в 2015 году, подтвердил высокие физико-химические свойства воды по 34 показателям.

Березинщина дала стране известных ученых, артистов и представителей других сфер деятельности. В районе проживают люди, которые внесли огромный вклад в развитие региона.

Дернович Сергей Дмитриевич. Научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. Сфера научных интересов: историко-культурные контакты между населением Северной и Центральной Беларуси со Скандинавией в эпоху викингов.

Борисенок Борис. Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, вядучы майстар сцэны Барыс Ва-сільевіч Барысёнак працуе ў Беларускім рэспубліканскім тэатры юнага гледача ад часу яго заснавання — з 1956 года. Запрошаны ў тэатр першым галоўным рэжысёрам Л.І. Мазалеўскай. Стаў легендай беларускага тэатральнага мастацтва. Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны, неаднаразова адзначаўся Ганаровымі граматамі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Мінскага гарвыканкама.

Винокурова Светлана Петровна. Первый проректор Белорусской государственной академии искусств.

Проработала свыше 30 лет в Национальной академии наук, из них 18 лет — в штате Института философии, а с 1994 года и до настоящего времени — по совместительству профессором на кафедре философии Института подготовки научных кадров Академии наук.

Приняла участие в работе I-го съезда ученых Республики Беларусь, III Форума научной и творческой интеллигенции стран СНГ (2008 г., г. Душанбе). Избрана председателем Международного объединения «Платформа «Диалог Евразия» (штаб-квартира расположена в Стамбуле). Cостоит в кадровом резерве на должность заместителя председателя ВАК Республики Беларусь.

Кошман Вадим Иванович. Заведующий отделом, кандидат исторических наук, доцент. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию «Сельскія паселішчы міжрэчча Бярэзіны і Дняпра ў Х—ХІІІ стст.». Является членом редакционной коллегии журнала «Acta Archaeologica Albaruthenica», ответственным секретарем научного издания «Матэрыялы па археалогіі Беларусі». Лауреат научной стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым (2009). С весны 2007 г. — член Полевого комитета при ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» (научный орган, который координирует археологические исследования на территории Республики Беларусь, осуществляет контроль за качеством археологических работ, порядком сохранения археологических материалов, проводит экспертизы научных отчетов об археологических исследованиях).

Нестерович Анатолий Антонович. Бывший работник ДРСУ-192, обладатель диплома «Мастер «Золотые руки». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы 3 степени, серебряной медалью ВДНХ СССР, как лучший рационализатор — именным грейдером.

Кудейко Михаил Викентьевич. Кандыдат педагагічных навук. У 2011—2016 гг. — старшы выкладчык кафедры педагогікі вышэйшай школы і сучасных выхаваўчых тэхналогій БДПУ імя М.Танка. З 2016 г. — дацэнт кафедры прыватных методык ФПКСА ІПКіП БДПУ імя М.Танка.

Навуковы кансультант інавацыйнага праекта «Укараненне мадэлі фарміравання чытацкай кампетэнтнасці вучняў у працэсе сеткавага ўзаемадзеяння» (2016—2019). Загадчык філіяла кафедры прыватных методык факультэта павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў адукацыі ІПКіП БДПУ. Выканана кандыдацкая дысертацыя на тэму «Развіццё творчай актыўнасці малодшых школьнікаў у працэсе мастацка-канструктарскай дзейнасці» па спецыяльнасці «тэорыя і методыка навучання і выхавання (вучнёўскай і студэнцкай моладзі)».

Дюк Анна Алексеевна. Жительница аг. Лешница. Бывшая доярка колхоза «Ленинские дни». Награждена орденом Дружбы народов (1982 г.). Участница ХХV партсъезда в Москве.

Полянский Василий Адамович. Житель д. Шеверничи. Бывший тракторист, бригадир полеводческой бригады совхоза «Дмитровичи». Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Телюк Екатерина Сергеевна. Жительница д. Вьюновка. Оператор машинного доения УП «АгроМАЗ». Награждена медалью «За трудовые заслуги».

Самец Тамара Геннадьевна. Жительница аг. Поплавы. Заведующий Поплавским фельдшерско-акушерским пунктом. Награждена медалью «За трудовые заслуги».

Яковец Владимир Иванович. Лесничий Березинского лесничества ГЛХУ «Березинский лесхоз». За добросовестный и многолетний труд награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

«НН».