Погода в Гомельской области в выходные дни

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ожидается в Гомельской области в выходные дни.

В пятницу, 9 ноября, температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 4-9 градусов тепла. Ночью и утром в отдельных районах - слабый гололёд, ветер южный 2-7 м/с.

В субботу, 10 ноября температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 4-9 градусов тепла. Местами возможен туман.

В воскресенье, 11 ноября, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5, при прояснениях до -2, днём от 3 до 8 градусов тепла, местами до +10.

Уровень воды в реке Днепр за прошедшие сутки поднялся на 4 см и на 8 ноября составил 79 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.





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