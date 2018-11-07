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Погода в Гомельской области в выходные дни
08.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ожидается в Гомельской области в выходные дни.
В пятницу, 9 ноября, температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 4-9 градусов тепла. Ночью и утром в отдельных районах - слабый гололёд, ветер южный 2-7 м/с.
В субботу, 10 ноября температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 4-9 градусов тепла. Местами возможен туман.
В воскресенье, 11 ноября, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5, при прояснениях до -2, днём от 3 до 8 градусов тепла, местами до +10.
Уровень воды в реке Днепр за прошедшие сутки поднялся на 4 см и на 8 ноября составил 79 см.
По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.
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Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ожидается в Гомельской области в выходные дни. В пятницу, 9 ноября, температура воздуха ночью...
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