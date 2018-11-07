Фотофакт: к 7 ноября административные здания Слуцка украсили государственными флагами





7 ноября - День Октябрьской революции - в Беларуси официальный праздник и выходной день. На государственных учреждениях, от школ до больниц и предприятий, вывешиваются красно-зелёные флаги.

Аналогично в государственную символику был «украшен» и Слуцк, уже сегодня флаги и баннеры в центре города начали снимать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Гомельскую область высказался по поводу празднования 7 ноября в Беларуси. Он отметил, что это великий праздник, о нем помнят и старики, и среднее поколение:

— Одна из причин революции 1917 года - это война, вторая причина - разруха. И главный второй урок, который надо извлечь, - это права человека. Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда кто сильнее приходит, отбирает последнее у слабого - нет речи о правах человека. Поэтому Октябрьская революция - это праздник мира и прав человека, истинных прав человека, — заявил Александр Лукашенко, приводит его слова пресс-служба.

Тем не менее, даже в России, по сей день считающейся первой наследницей СССР, День Октябрьской революции на официальном уровне не отмечается. Вместо него выходным днём стал День народного единства, который с 2005 года празднуется 4 ноября.

































А как Вы относитесь ко Дню Октябрьской революции? Нужен ли современной Беларуси этот официальный праздник? Пишите в комментариях!



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