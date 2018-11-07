Сотрудники ГАИ убеждают трактористов обозначать свои транспортные средства фликерами

В Дзержинском районе все водители тракторов, а также их механики и руководители сельских хозяйств предупреждены – игры закончились.

С понедельника за нарушения сельхозтехникой Правил дорожного движения будут применяться максимально жесткие, обусловленные законодательством, санкции.

В конце октября автомобильную страну потрясла страшная новость: в Чериковском районе легковой автомобиль влетел под плуги трактора «Беларус» и был буквально разорван на куски. Женщина-водитель отвлеклась от управления, поэтому не заметила движущуюся в попутном направлении сельхозтехнику. Было темно. Плуг обозначен фонарями или даже световозвращающими элементами не был.

Были ли подобные элементы предусмотрены самой конструкцией плуга? Имел ли воитель возможность заранее оценить дорожную обстановку и уйти от удара? На эти и многие другие вопросы ответит следствие. А пока что – лишь предварительные итоги. Сидевшая за рулем женщина, так же как и 4 ее пассажирки, погибли. А районные службы ГАИ активизировали роботу по профилактике подобных инцидентов.





Источник: sb.by