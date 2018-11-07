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Международный день КВН: Как это было

08.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Первая телевизионная юмористическая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Эта дата и считается неофициальным Международным днем КВН.

«Прародителем» КВН была чехословацкая игра «Гадай, гадай, гадальщик». Адаптированную версию для советского зрителя в 1957-м создал журналист Сергей Муратов. В итоге «Вечер веселых вопросов» вышел в эфир всего три раза. В программе телезрители отвечали на вопросы ведущего. Юмор приветствовался. А закончилось все конфузом — ведущий забыл об одном из условий конкурса. Всем, кто придет в шубе, шапке и валенках (а съемки проходили летом), а также с газетой за 31 декабря прошлого года, был обещан приз. И Никита Боголовский забыл про газету. В итоге на площадку в середине лета пришли сотни людей в зимней одежде. Передачу сняли с эфира.


Через четыре года передачу решили возродить. Постоянного ведущего сначала не было. Одно время у руля стоял Александр Аксельрод.

Бессменный Александр Масляков занял свой пост лишь в 1964 году. Четких правил игры тогда также не существовало, конкурсы могли меняться по ходу представления. Возможно, из-за этого участники и позволяли себя довольно дерзкие шуточки. Разумеется, к передаче было повышенное внимание, и в одной из программ цензоры того времени разглядели в растительности на мужском лице издевку над Карлом Марксом, а тогда был мораторий на бороды. В итоге в 72-м руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. По слухам гонения инициировал сам Сергей Лапин.



Однако КВН вернулся на экран в начале перестройки. 25 мая 1986 года телезрители увидели первую игру первого сезона возрожденного клуба весельчаков. Основали его бывшие КВНщики.

Обязательным условием стало то, что программа выходила в записи. Но на этом изменения не закончились. У шоу появилась структура, система оценок и новые конкурсы. Неизменным остался только ведущий. Возможно, именно из-за закрытия программы и родился миф о том, что Александр Масляков якобы был осужден за валютные махинации. По этой статье часто попадали в заключение деятели искусства и шоу-бизнеса, так как обладали и самими денежными знаками, и нужными связями.

Масляков якобы несколько месяцев отбыл в Рыбинской колонии ЮН 83/2. Был тихо выпущен, чтобы не дискредитировать советское телевидение. Однако подобная информация ничем не подтверждается, а сам ведущий уже устал открещиваться от этого во всевозможных интервью.



В КВН по-прежнему играли студенты. Передача имела ошеломляющий успех. Она стала символом того времени. Игры среди участников движения КВН проходили в Западной Европе, Израиле и США. Международные игры продолжились и после распада СССР. КВН стал одной из самых популярных российских телепередач.

Помимо популярности, КВН поставил рекорд и по длительности программы. В СССР КВН шел не более пяти часов, при этом только треть игры показывалась по телевидению. Сегодня игры Вышей и Премьер-лиги длятся не более двух с половиной часов. Однако, в 96-м в записи была показа юбилейная шоу-программа «Нам-35». Зрители прильнули к экранам на пять часов. Но и этот рекорд побил марафон, посвященный 40-летию «КВН».

8 ноября 2001 года в ДК МИИТ началась игра, которая длилась сутки без перерыва. Рекорд был повторен в 2006 году, когда очередной Международный день «КВН» отметили 24-часовой игрой в том же доме культуры.

О популярности шоу также говорит и тот факт, что в честь Маслякова назван астероид 5245 Maslyakov. Сам же КВН выходит до сих пор. Ее официальный талисман — веселая птичка Кивин.


 
 
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Первая телевизионная юмористическая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Эта дата и считается неофициальным...
 
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