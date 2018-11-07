В ЕАЭС урезали лимиты беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Какие будут нормы в Беларуси?

В странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. Так, с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов. Изменения предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 91 от 1 ноября 2018 года. Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, с 29 марта этого года в странах ЕАЭС уже урезали лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. Так, изменения предполагали, что до конца 2018 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товаров на 1500 евро и по весу до 50 килограммов.

С 2019 года нормы будут постепенно идти в сторону понижения. Так, уже в следующем году можно будет ввозить 50 килограммов товара, но на сумму не больше 1000 евро. В 2020-м — сумки туристов должны похудеть до 35 килограммов, а вещи в них подешеветь до 750 евро. В 2021 году привозить можно будет лишь 25 кило товаров не больше чем на 500 евро.

Если путешественник будет везти что-то сверх лимита, ему придется заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм. Все эти нормы не будут распространяться на неновые вещи, которые люди взяли с собой в дорогу.

Однако новое решение Совета Евразийской экономической комиссии еще больше урезает лимиты на посылки из-за границы для личного пользования. С 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов.

Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси. Отметим, что верхнюю границу норм и беспошлинного ввоза товаров для физлиц, и лимиты на международные посылки сейчас устанавливает ЕЭК. Но страны, которые входят в ЕАЭС, могут снижать их на национальном уровне.

— В связи со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и ряда решений ЕЭК нормативно-правовые акты Республики Беларусь также находятся на стадии разработки, — поясняли ранее в Государственном таможенном комитете. — Пока рано говорить, какие конкретно изменения и когда будут у нас. Все пять стран, которые входят в ЕАЭС, находятся на переходной стадии.

Напомним, белорусы, которые ездят за границу не чаще раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. А те, кто ездит чаще, — на 20 кг и 300 евро.

Кроме того, в Беларуси могут пересмотреть лимиты на посылки из-за границы. В октябре этого года министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган сообщал , что порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь может быть увеличен.

«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.

С 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.