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Белорусский ё-мобиль должен быть доступным! - Лукашенко

08.11.2018 14:51 — Разное | UDF  
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Фото: carsguru.net
Почему Белорусский, спросите Вы? Все просто, когда-то Михаил Прохоров вместе с группой ОНЭКСИМ отказались от финансирования проекта «ё-мобиль». Как сказали в ОНЭКСИМ, все наработки по данному проекту были проданы за небольшую плату ФГУП НАМИ. Но это не до конца так! У Гинзбурга остались некоторые права и патенты на этот проект, включая даже суперконденсаторы. Позже его привлекли для работы над белорусским электромобилем.

Пока никто не знает, каким именно будет белорусский ё-мобиль. Но Национальная академия наук (НАН) Белоруссии рассказала о финальном этапе работ по созданию своего (то есть первого в стране) электромобиля.

Вспоминая, первым «электромобилем» Белоруссии был седан Geely SC7 с электромотором. Но автомобиль «не зашел», так как имел маленький запас хода (до 150 км) на полном заряде, а сами зарядные элементы находились в багажнике. Что не понравилось президенту страны, и он сказал: «не нужно пихать батареи в багажник». Хотя в целом усилия академии ему пришлись по душе, и он посоветовал разрабатывать и производить собственные батареи и суперконденсаторы.

Владимир Гусаков – председатель НАН, рассказал, что первый опытный образец белорусского электромобиля находится на финишной прямой. Также, как и приближается к завершению разработка суперконденсаторов, которые будут выступать в качестве накопителей электричества. В этом проекте партнерами являются «Кейджи Импэкс», владельцем которой как раз является Андрей Гинзбург. Вначале проекта «ё-мобиль», он возглавлял компанию по этой разработке и первые электромобили ё-мобиль должны были появиться в России.

Что касается белорусского электромобиля, академия с партнерами сейчас приступили ко второму опытному образцу, так как Александр Лукашенко еще в прошлом году потребовал сконструировать доступный автомобиль в нескольких комплектациях, как для города, так и для поселка.

 
 
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