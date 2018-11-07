Белорусский ё-мобиль должен быть доступным! - Лукашенко

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Пока никто не знает, каким именно будет белорусский ё-мобиль. Но Национальная академия наук (НАН) Белоруссии рассказала о финальном этапе работ по созданию своего (то есть первого в стране) электромобиля.Вспоминая, первым «электромобилем» Белоруссии был седан Geely SC7 с электромотором. Но автомобиль «не зашел», так как имел маленький запас хода (до 150 км) на полном заряде, а сами зарядные элементы находились в багажнике. Что не понравилось президенту страны, и он сказал: «не нужно пихать батареи в багажник». Хотя в целом усилия академии ему пришлись по душе, и он посоветовал разрабатывать и производить собственные батареи и суперконденсаторы.– председатель НАН, рассказал, что первый опытный образец белорусского электромобиля находится на финишной прямой. Также, как и приближается к завершению разработка суперконденсаторов, которые будут выступать в качестве накопителей электричества. В этом проекте партнерами являются «Кейджи Импэкс», владельцем которой как раз является. Вначале проекта «ё-мобиль», он возглавлял компанию по этой разработке и первые электромобили ё-мобиль должны были появиться в России.Что касается белорусского электромобиля, академия с партнерами сейчас приступили ко второму опытному образцу, так какеще в прошлом году потребовал сконструировать доступный автомобиль в нескольких комплектациях, как для города, так и для поселка.