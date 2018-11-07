Это точно в Беларуси? Под Минском построили дико крутые коттеджи



Фото: Павел Садовский

Вилла Дарьи Домрачевой в Лапоровичах

Футуристичные дома в Зацени

Архитектурные лидеры Дроздово

В 2017 году знаменитая спортсменка закончила строительство своей роскошной усадьбы. Вилла Дарьи расположена на первой береговой линии Заславского водохранилища — в престижной деревне Лапоровичи. Это один из самых эффектных коттеджей всего побережья. С террасы дома открывается чудесный вид на Минское (но!) море, а панорамное остекление позволяет любоваться природой практически из любой точки особняка.В деревне Зацень тоже есть чему позавидовать. Здешние новаторы предпочитают темные тона, понятные формы и нетривиальные решения. Один из коттеджей находится в черте МКАД, объект пока строится, но уже выглядит очень убедительно.Дом-куб расположен с противоположной стороны от кольцевой. Благодаря уникальному проекту здание знаменито не только в Беларуси, но и за рубежом. Куб идеально вписан в ландшафт местности и совсем не похож на соседские коттеджи. К слову, строительство объекта началось 10 лет назад (в 2007 году), но и сегодня дом выглядит более чем актуально.В Дроздово мы нашли коттедж, который даст фору всему поселку. Объект находится у самого леса и выглядит очень современно. Панорамное остекление, большие террасы, строгие формы — это то, что сегодня ценится и у нас, и за рубежом.Ближе к центру деревни строится еще один «кубик». Фасад здания уже практически готов и выглядит лаконично, модно и свежо.Завершить подборку мы решили столичными домами. Улица Веснинка — эпицентр неординарных, дорогих и дико современных коттеджей. Вы просто взгляните на это многообразие форм, цвета и идей, а ведь все коттеджи находятся в пределах одной лишь улицы.Судя по тому, что сегодня строят белорусы, мы двигаемся в верном направлении. «Дворцы» остались в 90-х, новые коттеджные поселки все чаще напоминают европейскую или скандинавскую застройку. И это хорошо.