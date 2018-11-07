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Ведомство Силуанова может обрушить российскую валюту уже в начале 2019 года
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Ранее министерство планировало потратить на покупку долларов, евро, франков и другой валюты 513,8 млрд руб. Но рост поступлений от нефтегазовых доходов позволил увеличить эту сумму на 12 миллиардов рублей. Каждый день ведомство будет тратить 25 млрд. на эти цели.
Напомним, что Центральный банк до конца года отказался от закупок валюты на открытом рынке для укрепления курса рубля. В августе он пересекал знаковую планку в 70 рублей за доллар, и решение ЦБ помогло стабилизировать ситуацию.
Новости о том, что Минфин вернулся к покупке валюты, да еще и в рекордных объемах, обеспокоила некоторых экспертов. Так, издание «Вести. Экономика» опубликовало материал «Минфин пришел за валютой: пора ли избавляться от рублей?», в котором фактически обвинило регулятор в невыполнении своих обещаний и предположило, что возобновление закупок приведет к ослаблению рубля.
Однако, как пояснили опрошенные «СП» эксперты, в ближайшем времени влияние на курс рубля закупки Минфина не окажут. Ведь, как уточнил аналитик группы компаний «Финам» Сергей Дроздов, Центральный банк не отказался от заморозки закупки валюты на открытом рынке, а, значит, пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) для Минфина в рамках бюджетного правила будет происходить по-прежнему из резервов самого ЦБ.
Однако, как считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, в перспективе такая политика может оказать серьезное давление на рубль. Почему? Потому что самому Центробанку со временем тоже придется пополнять свои валютные запасы, а для этого — выходить на открытый рынок. Ряд аналитиков предполагает, что это может произойти уже в начале следующего года.
— Когда Центральный банк объявил о том, что до конца года не будет выходить на биржи и покупать валюту на свободном рынке, в Минфине сразу оговорились, что они от исполнения бюджетного правила не отказываются. Просто теперь будут покупать валюту напрямую у ЦБ. Центробанк берет валюту из своих резервов и продает ее напрямую Минфину, а тот взамен перечисляет рублевые средства на счета ЦБ. Такая схема продолжает работать и сейчас.
В целом наши международные резервы остаются на том же уровне, но при этом организация их владения и распоряжения меняется. Можно сказать, что деньги перекладывают из одного кармана в другой. Но по факту Минфин выполняет свою задачу и накапливает резервы в рамках бюджетного правила. Однако в будущем это может грозить неприятными последствиями.
— Какими?
— Центральный банк тоже должен обладать определенными валютными накоплениями для того, чтобы обеспечивать экспортно-импортные операции, регулировать ситуацию на рынке, если вдруг она ухудшится. Иногда для этого приходится продавать валюту. Соответственно, если Минфин продолжит закупки на таком же высоком уровне, через некоторое время у самого ЦБ снизятся запасы валюты и им придется покупать ее на свободном рынке. Естественно, это вызовет большой спрос на валюту и будет давить на рубль.
— Насколько необходимы закупки валюты в резервный фонд на нынешнем уровне?
— Есть два подхода к оценке стремления Минфина к покупке валюты. Если вспомнить 2008−2009 годы, когда случился мировой финансово-экономический кризис, во многом благодаря резервам, которые накопил Алексей Кудрин, мы смогли пережить его без особых потерь. Эти резервы, накопленные в период высоких цен на нефть, также помогли нам более-менее безболезненно войти в 2014—2015 и покрывать потребности в дополнительном финансировании. Наш бюджет оказался строго дефицитным, и не было возможности занимать на внешних рынках: либо ставки были высокими, либо нам просто не давали эти деньги из-за санкций. Вот за счет этих резервов Минфин и покрывал бюджетные потребности.
Так что само по себе накопление валютных резервов — инструмент полезный. Другой вопрос, как именно это делается и откуда берется валюта. Когда курс рубля находился в районе 55−57 за доллар, было понятно, что дальнейшее укрепление рубля начнет негативно сказываться на наших экспортерах. У них резко упадет прибыль, уменьшится эффективность. Поэтому можно было удерживать курс рубля в тех рамках, в которых он торговался в течение года.
Но когда внешняя ситуация начала резко портиться, а курс национальной валюты — слабеть, именно Минфин фактически стал инициатором ослабления рубля с 60 до 70 рублей.
— Каким образом?
— При всех объявленных санкциях Минфин продолжал закупки валюты в резервы на прежнем уровне, и это привело к тому, что рубль еще больше ослабел. В результате этого мы получили бензиновый кризис, который до сих пор не можем разгрести, очередное падение реальных доходов населения и чуть не получили очередную валютную панику на бирже.
— И теоретически этот сценарий может повториться, когда ЦБ вернется к закупкам валюты на открытом рынке?
— Пока мы так не думаем. Несмотря на все прочие факторы, нефть остается дорогой, валютные поступления идут. В мире не так много стран, у которых такие хорошие макроэкономические показатели — профицит бюджета и платежного баланса. Бюджет — это налоги минус расходы, а платежный баланс — все операции страны по внешней торговле, услугам, заимствованиям и так далее. Так как оба они профицитны, получается, что мы не тратим валюту, а зарабатываем. Причем делаем это достаточно регулярно и много. Недавно все беспокоились по поводу Турции и Аргентины, так вот у них двойной дефицит. То есть эти страны не зарабатывают, а постоянно тратят. Как, кстати, и США, но это отдельная история.
С одной стороны, Минфин можно критиковать за его поведение. Но с другой, сейчас правительство работает в режиме подготовки к суровым временам. Оправдано это или нет, внешнее давление очень серьезное, и правительство обязано иметь международные резервы на случай непредвиденной ситуации.
Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что в свете предстоящих американских санкций с рекордными закупками валюты как раз можно было бы повременить, потому что Вашингтон может сейчас пойти на крайние меры в плане санкций.
— Если Конгресс США примет решение о блокировке счетов наших банков в Америке, то непонятно, зачем вообще покупать валюту. Пусть даже покупать будут не доллары, а евро, все равно в такой ситуации нужно проводить взвешенную политику. Обстоятельства изменились и нужно, на мой взгляд, менять свою программу действий.
Складывается впечатление, что ЦБ и Минфин не смогли согласовать общую точку зрения. В Центральном банке заявили, что не будут для себя увеличивать золото-валютные резервы. Точнее, запасы золота растут, а вот валюту на открытом рынке покупать временно не будут. Но Минфин действует иначе и продолжает предыдущий курс без оглядки на обстоятельства.
— Если ЦБ вынужден будет вернуться к закупкам валюты на открытом рынке, как это повлияет на рубль?
— Сложно сказать. По-моему, все кто хотел купить валюту, уже это сделали. Если серьезно, это приведет к определенному падению, но хотелось бы верить, что не больше, чем 70 рублей за доллар.
Я бы сказал, что нужно подождать две недели, пока санкции вступят или не вступят в силу. Когда станет ясно, что будет с госдолгом и блокировкой счетов, будут ли приняты такие жесткие меры, тогда уже можно будет вернуться к масштабным закупкам валюты. Рынок очень стремительно меняется, ситуация отличается от того, что было год назад, но Минфин упорно продолжает исполнять бюджетное правило.
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Напомним, что Центральный банк до конца года отказался от закупок валюты на открытом рынке.
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